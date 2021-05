Si è conclusa su Canale 5 la ventesima edizione di Amici, il seguitissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Una serata ricca di emozioni per i cinque finalisti arrivati al rush conclusivo di quest'anno, dove ad avere la meglio è stata la ballerina Giulia Stabile che ha battuto il fidanzato Sangiovanni all'ultimo televoto. Tuttavia, dopo la finale del programma, non sono mancate le polemiche social e numerosissimi fan hanno denunciato il fatto che durante la serata, il televoto aperto per decidere le sorti dei concorrenti, non funzionasse.

Scoppia la polemica dopo la finale di Amici 20: i fan furiosi

Nel dettaglio, a differenza di quello che è accaduto nel corso delle scorse settimane, la finale di Amici 20 è stata trasmessa in rigorosa diretta su Canale 5 e questo ha permesso al pubblico da casa, di esprimere la propria preferenza attraverso il meccanismo del televoto.

Maria De Filippi ha prima fatto esibire i tre cantanti rimasti in gara, ossia Sangiovanni, Aka7even e Deddy e poi è stata la volta dei due ballerini Giulia e Alessandro.

Al termine delle manche, sono stati proclamati i due allievi della sezione canto e ballo, che avrebbero avuto accesso allo scontro finale per la proclamazione del vincitore assoluto.

I fan lamentano il malfunzionamento del televoto di Amici

Il televoto da casa ha avuto, quindi, un ruolo importante per tutta la serata finale di Amici 20, e proprio per questo motivo sui social è scoppiata la polemica perché in tantissimi hanno denunciato il fatto che durante la messa in onda del programma, non è stato sempre possibile esprimere la propria preferenza.

In particolar modo, i fan del talent show, sono apparsi furiosi perché durante la manche di canto, in molti hanno riscontrato delle difficoltà a votare e questo, secondo loro, non avrebbe permesso ad Aka7even di conquistare il giusto successo che gli spettava in finale.

Il duro attacco dei fan di Amici 20 dopo la finalissima: 'Vergogna'

"Grazie per aver bloccato tutti i siti solo per assicurarvi il vostro beniamino in finalissima", ha sentenziato una fan del programma sul web, facendo riferimento al fatto che Sangiovanni fosse riuscito ad accedere all'ultimo duello, a discapito degli altri due cantanti.

"Complimenti Sangio, anche se non abbiamo votato noi, in quanto il televoto non andava", ha sbottato un altro utente social, deluso dal fatto di non aver potuto esprimere la sua preferenza.

"Vergogna, è una pagliacciata", ha sbottato ancora un altro fan di Amici 20 mentre qualcun altro, in maniera ironica, ritiene che proprio non si aspettava il fatto che Sangiovanni riuscisse ad accedere alla finalissima del talent, dato che da mesi era considerato il vincitore annunciato di quest'anno.