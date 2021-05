Raffaele Rende, tra gli ultimi eliminati dal serale di Amici 20, rompe il silenzio sul suo rapporto che è nato all'interno della scuola più famosa d'Italia con la ballerina Martina Miliddi. Quest'ultima (anche lei già eliminata dal talent show) è stata indubbiamente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione non soltanto per le critiche che le sono state mosse dalla prof Alessandra Celentano, ma anche per il flirt che c'è stato con Aka7even. Ad un certo punto, però, la relazione tra i due è finita e Martina si è avvicinata moltissimo a Raffaele: il cantante non ha nascosto che non è stato facile per lui ritrovarsi ad essere protagonista di questo triangolo.

La verità di Raffaele su Martina e Aka7even dopo Amici 20

Nel dettaglio, Raffaele in queste ore ha rotto il silenzio su Martina e Aka7even, ammettendo che si è sentito un po' scombussolato per quello che è accaduto in queste settimane all'interno della scuola di talento di Canale 5.

"È stato un momento che mi ha un po' scombussolato. Ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina" ha ammesso il cantante, aggiungendo poi di essersi ritrovato al centro di questo triangolo che avrebbe voluto evitare tranquillamente.

"Volevo che risolvessero le cose tra di loro" ha aggiunto Raffaele, sottolineando il fatto di essere ad Amici 20 non per creare dinamiche e "telenovele" bensì per fare musica e quindi per emergere grazie alla sua voce e al suo talento, supportato dalla prof Arisa.

'È stato difficile' ammette Raffaele parlando del suo percorso ad Amici

Un percorso decisamente non facile quello di Raffaele all'interno della scuola di Maria De Filippi, dato che fin dal primo momento ha dovuto fare i conti con le critiche e i pesanti attacchi da parte di Rudy Zerbi. Quest'ultimo, infatti, non ha mai gradito lo stile proposto da Raffaele e anche durante il serale, lo ha messo più volte in discussione.

A tal proposito Raffaele ha ammesso che Rudy è stato "contro di lui" fin dalla fase dei casting di questa edizione di Amici 20. "Ammetto che è stato difficile. Ci sono momenti che non riesci ad essere sempre forte" ha ammesso il giovane cantante, senza nascondere che ha anche pensato di mollare la presa ed è stato sul punto di crollare.

Per la finale di Amici 20, Raffaele fa il tifo per Giulia

Adesso, però, Raffaele è pronto a spiccare da solo il volo dopo la partecipazione ad Amici 20 e spera che possano arrivare nuovi progetti e proposte.

In merito, invece, alla finalissima del talent show che si terrà il prossimo sabato 15 maggio su Canale 5, Raffaele ha ammesso fare il tifo per Giulia, una persona che ha definito "fantastica".

"Spero che vinca Giulia. L'ho sempre stimata tanto" ha ammesso Raffaele. Il suo pronostico diventerà realtà? Lo scopriremo tra due settimane.