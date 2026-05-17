Nuovi cambiamenti nel palinsesto Mediaset in vista dell’estate 2026. L’azienda televisiva ha deciso di rivedere la programmazione delle soap turche di Canale 5, apportando modifiche importanti soprattutto per Forbidden Fruit, che dirà addio alla collocazione in prima serata.

La soap turca, infatti, non continuerà più nel prime time serale a causa di ascolti considerati inferiori alle aspettative. Nonostante ciò, la serie non verrà cancellata: Mediaset ha scelto di mantenerla nel daytime pomeridiano e nel weekend, puntando ancora sull’affezione del pubblico italiano verso le dizi turche.

Forbidden Fruit lascia la prima serata di Canale 5

La decisione di sospendere Forbidden Fruit nella fascia serale arriva dopo alcune settimane caratterizzate da dati Auditel non particolarmente brillanti. La soap continuerà comunque ad andare in onda nel pomeriggio, fascia nella quale il prodotto continua a registrare risultati più convincenti.

Secondo le ultime indiscrezioni sul palinsesto, nel fine settimana la serie verrà trasmessa dalle 15:40 circa, prendendo il posto de La forza di una donna. Una scelta che permetterà a Mediaset di riorganizzare l’offerta estiva senza rinunciare a uno dei titoli turchi più seguiti degli ultimi mesi.

L’obiettivo della rete ammiraglia sarà quello di mantenere vivo l’interesse del pubblico fidelizzato, cercando al tempo stesso nuove produzioni in grado di conquistare ascolti più alti nella fascia di punta.

Debutta L’Erede: nuova soap turca dal 29 maggio

Tra le principali novità della programmazione Mediaset spicca l’arrivo di L’Erede, nuova soap turca destinata a raccogliere il testimone delle produzioni di maggior successo trasmesse da Canale 5 negli ultimi anni.

La serie, titolo originale “Halef: Köklerin Çağrısı”, debutterà ufficialmente il 29 maggio. Mediaset punta molto su questo nuovo progetto, caratterizzato da una trama ricca di intrighi familiari, passioni e segreti. (Blog TV Italiana)

La trama de L’Erede

Protagonista assoluto della soap è Serhat, un giovane e brillante chirurgo di Istanbul che conduce una vita apparentemente perfetta. Tutto cambia quando è costretto a tornare nella sua città natale, Urfa, per affrontare questioni familiari rimaste irrisolte.

Il ritorno a casa riaprirà vecchie ferite e trascinerà Serhat all’interno di una pericolosa faida tra famiglie rivali. A complicare ulteriormente la situazione ci sarà il matrimonio segreto con Melek, relazione che il protagonista ha nascosto ai propri parenti.

La famiglia di Serhat, infatti, vorrebbe obbligarlo a un matrimonio combinato per mettere fine ai conflitti tra clan. Da qui nasceranno tensioni, tradimenti e colpi di scena destinati a coinvolgere tutti i personaggi della serie. (Blog TV Italiana)

Il cast della nuova soap Mediaset

Uno dei punti di forza di L’Erede sarà senza dubbio il cast, composto da volti già molto amati dagli appassionati di serie turche.

Nel ruolo principale troviamo İlhan Şen, attore già noto al pubblico italiano per altre produzioni romantiche di successo.

Accanto a lui ci sarà Aybüke Pusat, interprete della protagonista femminile Melek.

Nel cast compare anche Biran Damla Yılmaz, attrice che i fan di Forbidden Fruit conoscono molto bene. Una presenza che potrebbe favorire il passaggio di pubblico dalla vecchia alla nuova soap. (Blog TV Italiana)

Mediaset punta ancora sulle soap turche

Con l’arrivo de L’Erede, Mediaset conferma la volontà di investire ancora sulle dizi turche, diventate ormai un pilastro della programmazione di Canale 5.

Negli ultimi anni titoli come Terra Amara, Endless Love e Forbidden Fruit hanno ottenuto ascolti importanti nel daytime e in alcune occasioni anche in prima serata. Per questo motivo l’azienda continua a cercare nuove produzioni capaci di replicare quel successo.

L’estate 2026 sarà dunque caratterizzata da un’importante rivoluzione televisiva, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione del pubblico durante i mesi più caldi.