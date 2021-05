Nelle nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal 23 al 29 maggio, Thomas affretterà i tempi per il matrimonio con Zoe e questo destabilizzerà Douglas. L'unico modo per evitare le nozze con la modella, sarà quello che Hope accetti di sposare Thomas e proprio il bambino avrà il compito di convincere Logan. Quest'ultima, nel frattempo, verrà a sapere da Steffy la verità sul bacio tra lei e Liam.

Beautiful, spoiler al 29 maggio: Douglas non accetta le nozze tra Thomas e Zoe

Le trame di Beautiful si faranno sempre più intriganti e, dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda la prossima settimana, si viene a sapere che Thomas cercherà di affettare i tempi per sposare Zoe il prima possibile.

Come ben sanno gli appassionati della soap tv americana, questo sarà solo uno stratagemma per destabilizzare il piccolo Douglas. Il bambino, in effetti, non prenderà bene la notizia e troverà consolazione tra le braccia di mamma Hope. Quest'ultima, quindi, cercherà di convincere Thomas a rimandare il matrimonio nell'interesse di Douglas, ma Thomas non se ne curerà e continuerà a sostenere di voler sposare Zoe al più presto, mandando sempre in più in crisi il figlioletto.

Beautiful, Steffy rivela a Liam e Hope la verità sul bacio

Douglas, quindi, sarà la pedina che Thomas cercherà di sfruttare per far tornare Hope tra le sue braccia. Il piano del giovane Forrester, infatti, sarà quello di indurre Douglas a supplicare Hope di sposare il padre prima che lo faccia Zoe.

Riuscirà nel suo intento? Intanto Liam continuerà a sostenere che Thomas non è affatto innamorato di Zoe e che il matrimonio organizzato in fretta e furia sarà solo un espediente per far sì he Logan torni con lui per il bene di Douglas. Nel frattempo Steffy, in preda ai sensi di colpa per essersi fatta abbindolare dal fratello, rivelerà a Liam che è stato Thomas a spingerla a baciarlo, allo scopo di allontanarlo da Hope.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Successivamente sopraggiungerà anche Hope, alla quale Steffy racconterà la verità sul bacio. La figlia di Brooke verrà quindi a sapere che Liam non l'avrà tradita e che il bacio faceva parte del subdolo piano di Thomas.

Beautiful, trame 23-29 maggio: Thomas chiede a Douglas di convincere Hope a sposarlo

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, approfittando dell'assenza momentanea di Hope, allo chalet Thomas parlerà con Douglas e gli spiegherà che l'unico modo per evitare che lui sposi Zoe sarà quello di convincere Hope a diventare di nuovo sua moglie.

Per questo, Thomas chiederà al bambino di cercare di convincere mamma Hope. Flo, invece, spiegherà alla madre quanto sta accadendo con Wyatt e la loro decisione di rendere felici gli ultimi giorni di vita di Sally. Ridge, intanto, informerà Brooke dell'imminente matrimonio di Thomas e Zoe ma la donna sarà ancora convinta che il figliastro stia mentendo e che stia manipolando tutti per riavere Hope. Questo e molto altro nei nuovi episodi di Beautiful, in onda da domenica 23 a sabato 29 maggio su canale 5 a partire dalle 13:40. Si ricorda che su Mediaset Play Infinity si possono recuperare gli episodi già trasmessi.