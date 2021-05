In Beautiful, verrà alla luce ben presto l'inganno di Sally Spectra, la quale avrà finto di essere in fin di vita per non perdere Wyatt. Quest'ultimo, riuscirà a scoprire la verità grazie a Flo e successivamente, deciderà di non denunciare la sua ex fidanzata a patto che la ragazza lasci immediatamente Los Angeles. La truffa architettata da Sally le si ritorcerà contro e il pubblico assisterà quindi alla sua mesta uscita di scena.

Anticipazioni Beautiful: Flo scopre che Sally ha mentito e non sta per morire

I telespettatori italiani di Beautiful vedranno, nel corso delle prossime settimane, Sally tornare insieme a Wyatt. Il ragazzo, senza rivelarle di essere a conoscenza della sua malattia, le mentirà dicendole di aver lasciato Flo e di voler stare insieme a lei.

Sally, nonostante l'iniziale titubanza, si lascerà convincere e tornerà ad abitare insieme al giovane Spencer. Ben presto però, Flo comincerà ad avere sui sospetti su tutta la vicenda, in quanto noterà delle incongruenze nei racconti di Sally. Con il prosieguo delle puntate, la figlia di Shauna comincerà ad indagare e andrà a parlare con la dottoressa Penny Escobar, la quale però si rifiuterà di darle informazioni sulla paziente. Proprio la dottoressa, complice di Sally nel terribile inganno, chiederà a Spectra di raccontare tutta la verità a Wyatt, ma la giovane si rifiuterà di farlo, visto che proprio ora il suo ex sui si è riavvicinato a lei. Flo non si fermerà e risucirà a scoprire che Sally non è affatto affetta da una malattia terminale entrando nel computer della dottoressa.

Flo rapita da Sally e Penny, Wyatt la libera nelle prossime puntate di Beautiful

Prima che Flo possa raccontare la verità a Wyatt, Sally e Penny Escobar la rapiranno e la terranno segregata in un appartamento disabitato, legandola ad una termosifone. La ragazza riuscirà lo stesso a mettersi in contatto con Wyatt, il quale metterà alle strette Sally riuscendo a liberare Florence.

A questo punto, emergerà tutta la verità sulla finta malattia di Sally, la quale non sarà affatto in fin di vita, ma avrà architettato tutto al solo scopo di non perdere Wyatt. Il giovane sarà sconvolto e non si capaciterà di come la sua ex fidanzata abbia potuto mentire sulle sue condizioni di salute. Penny, intanto, avrà paura che il suo coinvolgimento nella truffa possa portarla a perdere la licenza medica.

Beautiful, Sally lascia Los Angeles per non essere denunciata da Wyatt

Sally Spectra, oltre a dover affrontare l'ira e la delusione di Wyatt, si ritroverà anche faccia a faccia con Katie, la quale si sentirà particolarmente tradita dalla ragazza. Come noto, è stata la minore delle sorelle Logan a credere per prima alla malattia di Sally e a starle vicino in tutti i modi. Katie dunque, nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, avrà un duro confronto con la ragazza, rinfacciandole il modo in cui ha sfruttato la loro amicizia e invitandola a prendere atto che Wyatt ama Flo e non lei. Sally a questo punto, apparirà come una persona disperata, incapace di dimenticare un uomo che ha dichiarato a più riprese di non amarla.

Wyatt alla fine, deciderà di non sporgere denuncia contro Sally, a patto che la ragazza lasci immediatamente Los Angeles. L'invito di Wyatt verrà accolto dalla giovane Spectra, la quale uscirà così di scena.