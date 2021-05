Sabato 22 maggio, alle ore 20:35, andrà in onda su Rai Uno la finale dell'Eurovision Song Contest 2021. La serata si svolgerà presso l'Ahoy Arena di Rotterdam e, per l'Italia, saliranno sul palco i Maneskin. Il gruppo, lanciato da X Factor, ha guadagnato la qualificazione al Contest grazie alla vittoria del Festival di Sanremo. A commentare la serata per la Rai vi sarà la coppia composta da Gabriele Corsi e da Cristiano Malgioglio. La finale è molto attesa nel nostro Paese in quanto, per i bookmakers, i nostri portacolori sono favoriti per la vittoria finale.

Eurovision Song Contest, la scaletta: i Maneskin si esibiranno per terz'ultimi

In totale i Paesi che parteciperanno alla finale saranno 26. Nelle giornate di martedì 18 e giovedì 20 maggio si sono tenute le due semifinali, che hanno scelto 20 nazionalità finaliste. I Maneskin, che si sono esibiti martedì, sono automaticamente qualificati per la finale: l'Italia, insieme a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, è una della nazioni della 'Big Five' che hanno accesso per diritto alla finale. A queste, poi, si aggiungono anche i Paesi Bassi, che hanno diritto a partecipare alla finale in quanto Paese ospitante. Ad aprire la serata ci sarà Elena Tsagrinou, che si esibirà per Cipro. L'Italia si esibirà per 24esima, subito dopo Jeangu Macrooy, cantante dei Paesi Bassi.

Nella serata di ieri, venerdì 21 maggio, la giuria del concorso ha premiato la canzone 'Zitti e buoni' dei Maneskin come quella con il miglior testo. Lo stesso riconoscimento lo vinse Mamhood nel 2019. Lo scorso anno, invece, la competizione venne sospesa a causa della pandemia da Covid-19: per l'Italia avrebbe dovuto partecipare Diodato.

Per i bookmakers l'Italia e la Francia si contendono la vittoria

Nell'attesa che le luci dell'Arena si accendano, gli scommettitori sono già alle prese con i pronostici per la vittoria finale. Per i bookmakers a contendersi la vittoria finale saranno l'Italia e la Francia [VIDEO]. I nostri portabandiera hanno il 25% di possibilità di trionfare, seguiti dal Paese transalpino fermo al 21% di possibilità.

Il testa a testa è confermato anche se si guardano le quote delle maggiori società di scommesse. Secondo Bet365, ad esempio, la vittoria finale dell'Italia è quotata a 3.25, mentre quella della Francia si ferma a quota 4. Ancora più equilibrio per William Hill, secondo cui le quote dei due Paesi sono ferme entrambe a 3.5. Subito dopo l'Italia e la Francia, per gli scommettitori hanno buone chance di arrivare nei primi posti anche Malta, Svizzera e Ucraina. Come ogni anno, il Paese che si porta a casa la vittoria sarà anche la nazione che ospiterà l'edizione successiva: nel caso in cui dovessero vincere i Maneskin, dunque, l'Eurovision 2022 si terrà in qualche arena italiana.