Continua l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 17 al 21 maggio 2021 rivelano che i colpi di scena non mancheranno. Occhi puntati in primis su Marta Guarnieri, la quale non troverà il coraggio di parlare con Vittorio Conti di un'importante proposta lavorativa che ha ricevuto dalla Sterling di New York. Agnese Amato invece sarà gelosa della vicinanza tra Armando Ferraris e Gloria Moreau, mente Dante affronterà il suo rivale in amore.

Agnese gelosa di Armando e Gloria: trame Il paradiso delle signore 17-21 maggio

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che saranno trasmesse fino al 21 maggio su Rai 1 raccontano che Rocco, grazie anche al gesto generoso del suo compagno di corsa, riuscirà a vincere la gara. A questo punto il direttore sportivo di un’importante squadra di ciclisti professionisti si avvicinerà al nipote di Giuseppe. Nel frattempo Agnese nutrirà una gelosia molto invadente verso i riguardi di Armando e Gloria, i quali saranno sempre più vicini: tuttavia la signora Amato non avrà alcun motivo per essere gelosa di Ferraris e della capocommessa, poiché si tratterà solo di un malinteso. Ludovica invece confiderà a Salvatore di aver cominciato a ideare un piano per fare ritornare in libertà Marcello.

Dante sarà in procinto di partire, ma prima deciderà di affrontare per l’ultima volta Vittorio. Marta riceverà un'inaspettata telefonata dagli Stati Uniti, mentre Giuseppe cercherà di attenuare l'entusiasmo di Rocco per la svolta che potrebbe avere la sua carriera da ciclista. Nonostante ciò il giovane Amato non si lascerà scoraggiare da suo zio, tanto che racconterà a Maria e ad Armando della proposta che ha ricevuto dal direttore sportivo.

Marta non ha il coraggio di parlare con Vittorio: anticipazioni Il paradiso delle signore al 21 maggio

Intanto Fiorenza sospetterà che ci sia qualcosa dietro i continui incontri tra l’avvocato Gianfranco Finzi e Ludovica. Quest'ultima inoltre si mostrerà pronta anche a dare la sua testimonianza per fare uscire Marcello dalla prigione, mentre Gabriella sarà incerta riguardo il suo trasferimento a Parigi.

In particolare le incertezze della famosa stilista saranno legati alla lealtà nei confronti del direttore Conti, il quale gli parlerà degli impegni futuri che ha intenzione di fargli intraprendere per il grande magazzino. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 21 maggio 2021 rivelano che Marta non avrà il coraggio di essere sincera con Vittorio e di parlargli dell'importante proposta che ha ricevuto dalla Sterling: la partenza a New York della giovane Guarnieri, se mai dovesse accettare, sarebbe inevitabile. A questo punto la moglie del direttore Conti confiderà a Umberto e Adelaide che si sente in difficoltà, poiché sta nascondendo a suo marito una notizia che potrebbe cambiare la sua vita.

Nel frattempo Rocco, oltre al riconoscimento per la gara ciclistica che ha vinto, riceverà anche una piccola ricompensa in denaro. Successivamente il giovane Amato avrà in mente di acquistare un anello di fidanzamento per Maria, ma non saprà a chi rivolgersi. Cosimo invece cercherà di capire cosa pensa sua madre Delfina riguardo il suo desiderio di andare a vivere a Parigi, dato che vorrebbe al suo fianco sia lei che Gabriella. Nel frattempo Fiorenza sarà determinata a indagare per capire se i suoi dubbi su Ludovica sono fondati oppure no e, per tale motivo, proverà a focalizzarsi sugli affari professionali della giovane Brancia.