Manca sempre meno al debutto di Mr Wrong - Lezioni d'Amore: la soap con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel prenderà il via lunedì 31 maggio, lo stesso giorno in cui inizierà anche la serie Love is in the air. Le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia si concentrano sulla figura del protagonista maschile, il ristoratore bello e affascinante che accompagnerà le telespettatrici italiane nei pomeriggi estivi del 2021. Interessato alle donne ma poco a relazioni serie, l'ennesima avventura di una notte costerà cara a Ozgur che si troverà costretto a cercare una ragazza che si finga la sua fidanzata per una sera.

Il motivo? La madre del ristoratore vorrebbe vederlo al più presto sistemato.

Atasoy verrà definito 'Il Signor Sbagliato'

La vita di Ozgur procede tra il suo lavoro da ristoratore e le avventure sentimentali che si concede con una donna diversa ogni volta. La vita del bellissimo protagonista di Mr Wrong verrà sconvolta dall'incontro in taxi con Ezgi, ragazza sfortunata in amore che si ritroverà come vicina di casa e complice. Seguendo la storyline della soap, Ozgur deciderà di rilasciare un'intervista ad una giornalista che scrive per una rivista che si occupa di ristorazione a livello internazionale. Sarebbe un'ottima occasione per il giovane dal punto di vista professionale, se no fosse che, invitata la giornalista a casa, finirà per avere con lei una notte di passione.

Il giorno dopo la giornalista sarà svegliata dall'arrivo di un'atra donna che si proclamerà fidanzata di Ozgur. A questo punto, per vendicarsi, la giornalista cambierà il suo articolo definendo Atasoy come 'Il Signor Sbagliato'. La lettura di questo testo farà infuriare la madre di Ozgur che deciderà di organizzare una vera e propria caccia alla donna giusta per il figlio durante il matrimonio dell'altra sua figlia, Ebru.

Ozgur vuole ingaggiare una fidanzata per una sera

Per non restare incastrato, Ozgur parlando con il suo amico Ozan confiderà di avere tutte le intenzioni di ingaggiare una finta fidanzata per farsi accompagnare la matrimonio di Ebru. Conoscendo i gusti della madre, però, la ricerca non sarà tanto semplice tanti che diverse ragazze saranno scartate.

A questo punto entrerà in gioco proprio Ezgi che troverà rifugio presso la casa dell'amica Cansu dopo aver scoperto di essere stata tradita dal fidanzato Soner. Il destino vorrà che la casa di Cansu sarà attaccata a quella di Ozgur.

L'aiuto che i due giovani si daranno sarà reciproco, poiché Ozgur metterà a disposizione dell'event planner sfortunata in amore le sue arti da seduttore. La soap turca ha tutte le premesse per conquistare il pubblico di Canale 5.