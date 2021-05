Le serie turche saranno le assolute protagoniste dell’estate 2021 di Mediaset. Con nuove produzioni o con repliche, l’azienda televisiva di Cologno Monzese proporrà al suo pubblico una ricca varietà di “dizi”. Spazio soprattutto a Can Yaman, che oltre a vederlo nelle nuove vesti di Özgür in Mr Wrong, tornerà sui teleschermi con Bitter Sweet e intratterrà le nostalgiche di Can e Sanem con le repliche di DayDreamer.

DayDreamer continua con le repliche

Nel pomeriggio di venerdì 28 maggio andrà in onda su Canale 5 l’episodio finale di DayDreamer, quello che finalmente vedrà Can e Sanem coronare il loro sogno d’amore.

I fan della serie, però, non rimarranno orfani di una delle coppie più amate della tv. Infatti le repliche di DayDreamer, attualmente, vanno già in onda nel weekend di La 5, ma da lunedì 31 maggio verranno trasmesse durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì.

Dalle 19:25 circa, ogni giorno, andranno in onda due puntate che accompagneranno il pubblico di La 5 fino alla prima serata della rete. La serie andrà a occupare lo spazio che per tutta la stagione televisiva è stato occupato dalla replica di Uomini e Donne.

Sempre su La 5, a partire dal 31 maggio, torneranno in replica le puntate di Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, la serie che per la prima volta ha visto recitare fianco a fianco Can Yaman e Özge Gürel.

L’episodio andrà in onda a partire dalle 12:10 circa.

Su Canale 5 arrivano Mr Wrong e Love is in the air

Su Canale 5, invece, verrà dato spazio alle nuove produzioni turche in onda in prima assoluta in Italia. Anche in questo caso la loro messa in onda andrà a occupare in gran parte lo spazio destinato, in tutta la stagione televisiva, a Uomini e Donne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

A partire dalle 14:45 andrà in onda a Mr Wrong - Lezioni d’amore, la serie che vede nuovamente recitare insieme Can Yaman e Özge Gürel. I due interpreteranno, rispettivamente, i ruoli di Özgür ed Ezig. Lui è un incallito sciupa femmine, lei una sognatrice alla ricerca dell’amore della sua vita. Una serie di vicissitudini li faranno avvicinare sempre di più e tra loro, inevitabilmente, si accenderà la scintilla.

La seconda serie, che andrà in onda dalle 15:30, vede come protagonista una coppia inedita per il pubblico di Canale, ma non per coloro amanti delle dizi. Finalmente anche in Italia arriva Sen Çal Kapimi, ovvero Love is in the air, la serie che vede come protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin nel rispettivo ruolo di Eda e Serkan.

In Turchia la serie, con la sua prima stagione composta da 39 puntate, ha ottenuto un successo incredibile, al punto che è stata confermata per una seconda stagione, che nel Paese d’origine andrà in onda a partire dal 2 giugno. Su Canale 5 le puntate della serie dureranno circa un’ora, per poi lasciare spazio a L’isola dei Famosi.