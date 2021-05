Sull'ultimo numero di Uomini e donne magazine, Gianni Sperti si è raccontato tra vita privata e professionale e non è mancato un accenno alla sua collega Tina Cipollari, con la quale da anni, condivide l'esperienza nel programma pomeridiano di Maria De Filippi. Riguardo all'esuberante Tina, Gianni ha sottolineato come la donna, a dispetto di quanto appaia in tv, con lui ha spesso un atteggiamento dolce e materno, un lato che solo le persone più intime conoscono di lei. Non sono mancati i giudizi su Gemma, la nuova dama Isabella e su Luca Cenerelli, con il quale, nelle ultime puntate, Gianni si è spesso scontrato.

Lo stretto legame tra Gianni e Tina: 'Al telefono con me è spesso dolce e materna'

Lo storico opinionista di Uomini e donne Gianni Sperti si è raccontato sull'ultimo numero del magazine del programma, dove non ha potuto fare a meno di parlare di Tina Cipollari. L'ex marito di Paola Barale ha ammesso di aver sentito la mancanza della collega nelle ultime settimane, durante le quali, come noto, Tina era assente da Uomini e donne per via di un trasloco. L'esuberanza e l'imprevedibilità della donna, sono mancate a Gianni, il quale ha raccontato che spesso Cipollari gli ruba persino la merenda. Tra i due vi è un rapporto molto stretto, tanto che Gianni ha rivelato di averla sentita spesso al telefono anche durante la sua assenza.

A tal proposto, Sperti ha dichiarato: "Al telefono con me è spesso dolce e materna". Un lato di Tina che solo le persone più intime conoscono.

Uomini e donne, Gianni Sperti su Luca Cenerelli: 'Un po' costruito, finto'

Stando alle dichiarazioni di Gianni rilasciate al magazine, nonostante i due litighino spesso in puntata per via di opinioni discordanti, in realtà sentono la mancanza uno dell'altra quando sono lontani.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Oltre a parlare della sua collega, Sperti ha colto l'occasione per dire la sua anche su alcuni dei protagonisti di questa stagione di Uomini e donne. In particolare, si è soffermato sul cavaliere Luca Cenerelli con il quale, durante le ultime puntate trasmesse su Canale 5, ha avuto parecchi scontri. L'opinionista ha ammesso di essere rimasto piacevolmente colpito da Luca all'inizio, ma di aver cambiato idea su di lui con il passare delle settimane, soprattutto dopo quanto accaduto tra il cavaliere e le dame Angela ed Elisabetta.

A detta di Gianni, Luca è un cantastorie e, ad oggi, lo vede "un po' costruito, finto".

Gianni su Gemma Galgani: 'Tra 10 anni sarà ancora qui con noi'

Non poteva mancare un commento su Gemma Galgani, la dama presente a Uomini e donne da ben 11 anni. A tal riguardo, Gianni, rispondendo alla domanda del giornalista su come si immagina il programma tra dieci anni, ha risposto: "Sono quasi certo che Gemma sarà ancora qui con noi". Le parole di Sperti sembrano smentire le voci circolate in questi ultimi giorni secondo le quali la dama torinese starebbe per essere allontanata dal programma. Si vociferav,a infatti, che il suo posto potesse essere venir preso dalla new entry Isabella. Proprio su quest'ultima, Gianni ha avuto parole di apprezzamento, definendola come una donna risolta e risoluta, che non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto.