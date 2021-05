DayDreamer si sta avviando al finale di stagione con la messa in onda della puntata conclusiva il prossimo 28 maggio. Per Can e Sanem ci sarà il lieto fine, tanto che i due si sposeranno e diventeranno pure genitori di tre gemelli. Prima di coronare il loro sogno, per i due protagonisti ci saranno ancora alcuni ostacoli da superare.

DayDreamer spoiler: Sanem si licenzia

In DayDreamer - Le Ali del sogno, le avventure di Can e Sanem giungeranno al termine e per loro ci sarà il lieto fine. Con la messa in onda della puntata finale in programma il 28 maggio prossimo, vedremo che i due riusciranno a coronare il loro sogno d'amore diventando marito e moglie.

Prima di arrivare a questo, Can e Sanem dovranno superare ancora molti ostacoli. Scorrendo le anticipazioni relative all'ultima settimana di programmazione, si verrà a sapere che Sanem sarà affranta dopo aver constatato che Can la guarderà solo come un'amica e non come la sua fidanzata. Per questo la giovane deciderà di allontanarsi dal fotografo, licenziandosi anche dalla Fikri Harika.

Can impedisce a Sanem di partire e le dichiara il suo amore

Dopo essersi licenziata, Sanem tornerà a lavorare nel negozio di alimentari del padre e a nulla serviranno di tentativi di Can per farla tornare a lavorare per l'agenzia. La Fikri Harika sarà riuscirà a ottenere la campagna pubblicitaria per WomanArt e tutto lo staff deciderà di organizzare un party per festeggiare.

Sanem rifiuterà di parteciparvi e sarà Muzzafer ad avere un'idea per far sì che la ragazza si presenti alla festa. Uno stratagemma che riuscirà anche se solo in parte. Sanem in seguito deciderà di allontanarsi dalla città per un certo periodo e si recherà alla stazione dove verrà fermata da Can, il quale le dichiarerà di essersi innamorato di lei.

Il bacio che si scambieranno suggellerà la loro ritrovata unione.

Can recupera la memoria e sposa Sanem

Nell'ultimo episodio, Can e Sanem si fidanzeranno ufficialmente nel corso di una festa a cui saranno invitati parenti e amici. Proprio in questa occasione, Can rivelerà di aver recuperato la memoria e chiederà a Sanem di sposarlo.

Si assisterà dunque ad un piccolo salto temporale dove si vedranno Can e Sanem unirsi in matrimonio, per poi partire in luna di miele. I due viaggeranno intorno al mondo e grazie ad alcuni nuovi salti temporali, si verrà a conoscenza che Sanem e Can diventeranno genitori di tre gemelli. La coppia riuscirà quindi a realizzare il sogno di creare una famiglia felice e sarà così che si concluderà definitivamente DayDreamer. Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia, si viene a sapere che la serie con Can Cayan e Demet Ozdemir non avrà un seguito.