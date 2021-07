Lino Guanciale tornerà sul piccolo schermo nel 2022 con due nuovi progetti. L'attore abruzzese, infatti, come trapelato dai palinsesti ufficiali Rai, sarà il protagonista di due fiction che verranno trasmesse nella seconda metà della stagione. Il protagonista de Il Commissario Ricciardi sarà presente sia in "Noi" che in "Sopravvissuti", entrambe mandate in onda in sei serate.

Lino Guanciale protagonista della fiction Rai Noi: anticipazioni

La fiction Rai "Noi" è un adattamento della serie americana This is Us e, nel nostro paese, avrà come protagonista Lino Guanciale.

Nel nuovo progetto professionale, il protagonista de L'Allieva avrà al suo fianco Aurora Ruffino, Dario Aita e Claudia Marsicano e la regia sarà curata da Luca Ribuoli. Il family drama sarà suddiviso in sei serate e racconterà le vicende di una famiglia attraverso i decenni, partendo dagli anni '80.

La nuova fiction Rai Sopravvissuti: Lino Guanciale è fra i protagonisti

"Sopravvissuti", invece, è un mistery drama e, oltre a Lino Guanciale, ci saranno anche Barbara Bobulova, Stéfi Celma e Vincenzo Ferrara. La storia narrata ruoterà attorno alle vicende di dodici passeggeri che saliranno a bordo di una barca a vela, dal porto di Genova. Il gruppo inizierà un viaggio che li porterà a vivere una storia incredibile.

L'Arianna, infatti, dopo pochi giorni dall'inizio della navigazione, sparirà dai radar e, nei mesi successivi, le speranze di ritrovare qualcuno in vita saranno poche. Dopo un anno, però, l'imbarcazione ricomparirà misteriosamente e a bordo ci saranno soltanto sette persone, i sopravvissuti, da cui trae il nome la fiction Rai.

L'Allieva 4 e Il Commissario Ricciardi 2 non presenti nei palinsesti Rai

Osservando i palinsesti Rai della stagione televisiva 2021/2022, fra le fiction assenti ci sono due grandi successi di Lino Guanciale: L'Allieva e Il Commissario Ricciardi. La quarta stagione delle storie di Alice Allevi e Claudio Conforti, infatti, non è presente nella programmazione televisiva, così come la seconda stagione delle vicende del commissario napoletano.

Entrambe le fiction sono state apprezzate dal pubblico a casa e, se L'Allieva 3 si è conclusa con il matrimonio fra i protagonisti, dando quindi modo ai telespettatori di avere un lieto finale, le prime sei puntate de Il Commissario Ricciardi non hanno avuto una storia conclusa e il pubblico è rimasto in bilico, cercando di capire se Luigi Alfredo si lasciasse andare all'amore per Enrica. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire in quali altri progetti professionali sarà coinvolto Lino Guanciale e se tornerà su Rai 1 con il seguito di queste due fiction di successo.