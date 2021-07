Il figlio di Barbara d'Urso lavora con Simona Ventura. L'annuncio è stato fatto proprio dalla conduttrice di Chivasso in un post che ha condiviso sui suoi profili social per spezzare una lancia in favore del figlio della collega partenopea, nonostante tra le due non corra buon sangue.

Il nuovo programma di Ventura, in onda il sabato pomeriggio in chiaro su Real Time, è prodotto dalla nuova società Additive Ideas che annovera tra i fondatori Emanuele Berardi, figlio della conduttrice di Pomeriggio 5.

Emanuele Berardi, figlio di Barbara d'Urso, lavora con Simona Ventura

I rapporti tra Simona Ventura e Barbara D'Urso non sono mai stati idilliaci. In passato, le due signore del piccolo schermo si sono scambiate delle frecciatine al vetriolo durante alcune interviste che non sono passate inosservate.

Ad oggi, dunque, tra di loro non c'è un rapporto di amicizia e non si sono nemmeno mai incontrate nei rispettivi programmi.

Ecco perché la notizia della collaborazione tra il figlio di Barbara d'Urso e Simona Ventura ha fatto parlare sul web e sui social, scatenando le polemiche da parte di chi ha tacciato il ragazzo di essere "raccomandato".

Le parole social di Ventura sul figlio della collega Barbara d'Urso

Polemiche che sono state messe a tacere non da mamma Barbara - che sui suoi figli è sempre molto riservata e preferisce non parlarne mai sui social - bensì da Simona Ventura che ha difeso a spada tratta il giovane Emanuele.

Parlando della nuova avventura televisiva che la vedrà protagonista su Real Time, l'ex padrona di casa de L'Isola dei Famosi si è schierata dalla parte di Emanuele Berardi, dichiarando che si tratta di un giovane professionista che gode della sua stima.

"Viste le polemiche, vorrei sommessamente dire che, anche i cosiddetti 'figli di', hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare. Si chiama meritocrazia", ha sentenziato Simona Ventura sui social, aggiungendo che non perderà mai la speranza che anche nel nostro Paese il merito possa diventare un requisito fondamentale per fare carriera.

Il silenzio social di Barbara d'Urso dopo il post sul figlio

Una presa di posizione netta e decisa quella di Ventura, la quale ha voluto difendere senza esitazioni il figlio della collega partenopea dopo le polemiche e le accuse sui social.

Tuttavia, nonostante il bel gesto da parte dell'ex conduttrice di Temptation Island Vip, Barbara d'Urso non ha battuto ciglio, e sui social non ha commentato la notizia, né tantomeno il post di Simona Ventura a favore del giovane Emanuele che si sta facendo strada nel campo della produzione televisiva.