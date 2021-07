Le trame di Beautiful in onda su Canale 5 dall'1 al 7 agosto 2021, vedranno al centro delle vicende la questione legata alla messinscena di Sally Spectra. Anche Katie Logan verrà a sapere la verità sulle reali condizioni di salute della stilista e andrà su tutte le furie scoprendo di essere stata ingannata. Steffy intanto, verrà dimessa dall'ospedale, nonostante soffra ancora di forti dolori al costato, mentre Shauna farà ritorno a Los Angeles.

Katie affronta Sally e le rinfaccia di averle mentito sulla malattia

Per gli appassionati di Beautiful le puntate in onda la prossima settimana saranno dense di avvenimenti.

In primis si vedrà come le bugie raccontate da Sally sulla sua malattia le si ritorceranno conto. Wyatt e Flo non sembreranno essere disposti a perdonarla e i due riferiranno a Katie gli ultimi accadimenti. La minore delle Logan verrà quindi a sapere di essere stata ingannata per tutto il tempo da Sally e non reagirà affatto bene alla notizia. Da quanto si apprende, Katie si sentirà tradita da Sally e deciderà di affrontarla a quattrocchi. La sorella di Brooke sarà furiosa e non si capaciterà di come Spectra abbia potuto mentirle sino a farle credere di essere in fin di vita.

Anticipazioni Beautiful: Shauna torna a Los Angeles

In Beautiful dunque, anche Katie volterà le spalle a sally. Per Spectra si prospetteranno momenti molto difficili e, in attesa di scoprire se Wyatt deciderà di denunciarla o meno alla polizia, si viene a sapere che la madre di Flo farà ritorno a Los Angeles.

Shauna infatti, dopo aver appreso quanto accaduto, vorrà stare vicino alla figlia ma non solo. La donna continuerà a ripensare a Ridge e anche lo stilista farà lo stesso, nonostante pare abbia deciso di riprovarci con Brooke. Quest'ultima intanto, sembrerà decisa ad allontanarsi dalla città per andare a far visita a Bridget, ma Donna le sconsiglierà di farlo.

Beautiful puntate 1-7 agosto: Steffy viene dimessa ma rifiuta gli antidolorifici

Dando uno sguardo alle puntate in onda sino a sabato 7 agosto, le vicende si concentreranno anche su Steffy. La giovane continuerà a soffrire di lancinanti dolori alla schiena che sembreranno non darle tregua. Il dottor Finnegan le prescriverà una terapia del dolore, che Steffy prometterà di seguire una volta tornata a casa.

Pertanto, la figlia di Ridge verrà dimessa e potrà fare ritorno a Malibu dove Liam e Hope avranno organizzato per lei una piccola festicciola di bentornata. Con il prosieguo delle puntate, sembrerà che Steffy sia riluttante ad assumere antidolorifici nonostante le sofferenze e ciò comincerà a destare la preoccupazione di Ridge.

Per non perdere nulla delle vicende di casa Forrester, si ricorda che la Serie TV americana va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 13:40.