In Beautiful l'incidente nel quale verrà coinvolta Steffy porterà la ragazza ad avere una dipendenza da antidolorifici. L'abuso di farmaci le farà perdere il controllo tanto che ad un certo punto, minaccerà i suoi familiari con un coltello, dopo che Liam le avrà portato via Kelly. Un brutto periodo per la giovane Forrester che, in questa occasione, potrà però contare sull'aiuto del dottor Finn.

Steffy dopo l'incidente comincia ad abusare di antidolorifici

Nel corso delle puntate di Beautiful in onda prossimamente su Canale 5, Steffy sarà vittima di un incidente stradale.

Sarà Bill in auto, a travolgere la giovane Forrester in sella alla sua moto. Steffy, priva di conoscenza verrà trasportata in ospedale dove piano piano riuscirà a riprendersi, grazie anche cure del dottor Finn, una new entry della soap TV americana. Purtroppo però, Steffy accuserà dei dolori lancinanti che non le daranno tregua, tanto da aver bisogno di assumere antidolorifici. Questo continuo bisogno di farmaci la porterà ad una vera e propria dipendenza tanto che, ad un certo punto, per ottenere ciò di cui necessita, si rivolgerà a Vinny.

Beautiful, anticipazioni: Steffy in stato confusionale, Liam le porta via Kelly

Nel corso delle prossime puntate, i telespettatori di Beautiful vedranno che Steffy prenderà delle pasticche illegali che la porteranno a perdere il controllo.

L'effetto delle sostanze sarà devastante sulla figlia di Ridge tanto che Liam, ad un certo punto, arrivato a far visita a Kelly, troverà Steffy addormentata e farà molta fatica a svegliarla. La donna sarà in stato confusionale e Liam troverà nascosto, sotto i cuscini del divano, il flacone con le pasticche. Preoccupato per l'incolumità della piccola Kelly, Liam deciderà di portare via la figlioletta, assicurando a Steffy di farle rivedere la bambina una volta che sarà e resterà in un programma di recupero.

Una decisione questa, che farà perdere letteralmente il controllo a Steffy.

Steffy fuori di sé minaccia i familiari con un coltello

Steffy interpreterà la decisione di Liam come un tradimento e una punizione e, sotto l'effetto delle sostanze illegali, deciderà di recarsi a casa di Brooke per affrontare sia quest'ultima, che Liam e Hope.

Forrester sarà decisa a riprendersi Kelly e accuserà tutti e tre di averle portato via tutto. Anche Ridge, giunto sul posto una volta venuto a conoscenza della dipendenza della figlia, si ritroverà ad ascoltare le accuse di Steffy, la quale gli rinfaccerà di aver sempre scelto Brooke e Hope mettendo invece lei, Taylor e Thomas in secondo piano. La ragazza quindi, fuori di sé, tirerà fuori cose del passato che sembrava aver superato negli anni. Ma non sarà tutto, perché Steffy inaspettatamente, tirerà fuori un coltello, minacciando i suoi familiari. La ragazza rinuncerà quasi dubito ad usare l'arma, gettandola a terra e uscendo da casa di Brooke, seguita subito dopo da Ridge. Lo stilista non avrà intenzione di lasciare sola la figlia e, con il prosieguo delle puntate di Beautiful, si scoprirà che l'uomo, insieme a Finn e Liam, cercherà di convincere Steffy a farsi curare.

Riuscirà Steffy a superare questo brutto periodo? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni della Serie TV americana.