Un altro amore che è sbocciato di recente negli studi di U&D, è giunto al capolinea. Samantha Curcio ha usato i social network per fare sapere che è finita la sua relazione con Alessio Ceniccola, il corteggiatore che ha scelto davanti alle telecamere a maggio scorso. La donna ha elencato tutti i motivi che hanno portato a questa dolorosa rottura, comprese mancanze di attenzioni e priorità di vita differenti. L'ex tronista si è detta delusa e amareggiata dal lieto fine che la sua favola d'amore non ha avuto.

Le prime parole della protagonista di U&D

Dopo quasi due settimane di silenzio, Samantha ha preso parola sui social network e ha ufficializzato la fine della sua storia d'amore con Alessio. L'ex protagonista del Trono Classico di U&D, infatti, alle prime ore del 18 luglio ha pubblicato un lungo e accorato sfogo su Instagram, quello con il quale ha confermato un sospetto che i fan avevano da tempo.

In un momento di sconforto notturno, Curcio ha condiviso con i propri follower i seguenti pensieri: "Sono una ragazza normale che aveva avuto il coraggio di lasciarsi andare e abbassare le difese".

"Non voglio stare in una relazione in cui mancano i baci, il dialogo, gli abbracci e le attenzioni di ogni natura", ha proseguito la giovane nel messaggio che i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

L'ex tronista ha elencato le tante cose che non andavano nel rapporto con Ceniccola, iniziato meno di tre mesi fa e già giugno al capolinea dopo settimane di gossip e indiscrezioni su presunti tradimenti.

I motivi dell'addio tra i volti di U&D

"Non riesco a rimanere se i pianti superano i sorrisi, credo che l'amore annulli ogni egoismo", ha aggiunto Samantha prima di precisare che secondo lei due persone che si vogliono davvero bene fanno di tutto pur di stare insieme e risolvere le incomprensioni che le hanno allontanate.

"Fin quando le discoteche saranno più importanti di me, non saprò restare", ha tuonato nello sfogo apparso sul suo profilo Instagram all'alba del 18 luglio.

Curcio ha anche ammesso che in un momento di rabbia ha offeso pesantemente Alessio e la vita che fa e che l'ha bloccato su tutti i social network per ripicca: la ragazza, però, si è resa conto di aver commesso degli errori e per questo si è scusata pubblicamente.

"Ho sbagliato a rimanere in silenzio per dieci giorni", ha fatto sapere l'ex tronista di U&D prima di commentare le foto in cui Ceniccola era vicino ad un'altra in un locale. La protagonista del dating-show di Maria De Filippi, infatti, ha detto che quelle immagini sono state la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo: la relazione tra i due, infatti, non andava bene da un po' e lei lo ammette soltanto oggi che è tutto finito.

L'amarezza di Samantha dopo la scelta d U&D

"Incomprensione, intolleranza, competizione, non amore", con questo elenco Samantha ha voluto spiegare cosa non andava tra lei e Alessio sin dall'inizio, ovvero da quando l'ha scelto negli studi di U&D.

La ragazza si è resa conto che lei e il romano sono due persone diversissime che hanno stili di vita opposti, anche per questo non sono riusciti ad andare d'accordo.

Curcio ha anche informato i fan del fatto che lei e Ceniccola non si sono più visti dopo le foto che ritraevano il giovane vicino ad un'altra in discoteca, anche se lei sperava di poter salvare la relazione in qualche modo.

"Ad Alessio auguro ogni bene"; ha aggiunto la giovane prima di fare un accorato appello ai propri sostenitori.

"Rispettate una donna innamorata che ha voluto vivere la sua favola, anche se non c'è stato il lieto fine", ha concluso l'ex tronista nella prima dichiarazione social post rottura.