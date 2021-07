Le prossime trame della soap opera di Love is in the air saranno ricche di avvenimenti.

Eda verrà piantata in asso all'improvviso da Serkan, il quale le mentirà e le dirà di voler troncare la relazione. Aydin non si darà pace e scoprirà ascoltando un dialogo tra Aydan e Serkan che quest'ultimo sarà stato costretto a lasciarla. Riuscirà Eda a scoprire il reale motivo dell'allontamento del suo amato?

Serkan mente a Eda e la lascia

La nuova Serie TV turca Love is in the air, sta destando l'interesse del pubblico di Canale 5 che, dal lunedì al venerdì, segue con passione le vicende legate alla storia d'amore tra Eda e Serkan.

Nel corso dei prossimi episodi, Serkan lascerà di punto in bianco la neo fidanzata con una scusa e lo farà con il cuore a pezzi. L'architetto pur amando alla follia Eda, non troverà il coraggio di rivelarle quanto scoperto sulla morte dei suoi genitori. Pur di mantenere il segreto, che vedrà coinvolto Alptekin, Serkan preferirà troncare la love story con la ragazza, mentendole e dicendole che per lui ci sarà spazio solo per il lavoro. Per Eda sarà un duro colpo e non riuscirà a capire l'improvviso cambiamento di Serkan dopo tutte le promesse fatte.

Anticipazioni Love is in the air: Eda vicina a scoprire la verità su Serkan

In Love is in the air, Serkan non si limiterà a troncare la relazione con Aydin ma le dirà anche di non presentarsi più alla Art Life.

In questo modo, Bolat vorrà evitare di incontrarla tutti i giorni sul posto di lavoro. Peccato che il suo piano non andrà in porto, visto che la giovane verrà assunta come assistente dal suo nuovo socio Efe Akman.

Pertanto Serkan e Eda lavoreranno ancora a stretto contatto e ciò porterà Bolat a fare diverse scenate di gelosia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con il passare delle puntate, Eda intuirà che Serkan le starà nascondendo qualcosa e i suoi sospetti sembreranno trovare conferma nel momento in cui sentirà una conversazione tra l'ex fidanzato e Aydan.

Eda scopre che Serkan è stato costretto a lasciarla

Nel dettaglio, Yildiz sentirà Serkan rinfacciare alla madre di averlo costretto a lasciare Eda.

Parole che lasceranno di stucco la ragazza, la quale aspetterà che Bolat si allontani per affrontare l'ex suocera.

Messa alle strette, Aydan mentirà a Eda e tirerà fuori una scusa per giustificare le parole pronunciate poco prima dal figlio. La donna le dirà che si riferiva al fatto di aver solo fatto presente a Serkan quanto la loro relazione fosse sconveniente e nulla di più. Un'ennesima bugia che però non sembrerà convincere molto Eda, la quale sembrerà essere ad un passo dallo scoprire la verità. Riuscirà la ragazza in breve tempo a scoprire il reale motivo per cui Serkan l'ha lasciata? Per saperlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air.