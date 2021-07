Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Arantxa farà temporaneamente ritorno ad Acacias per assistere al matrimonio di Cinta e Emilio. Per la famiglia Pasamar ci sarà un doppio evento, visto che Felicia costringerà Camino a sposarsi con Ildefonso nella stessa giornata.

Doppio matrimonio ad Acacias: Cinta ed Emilio e Camino e Ildefonso

In Una vita, Cinta e Emilio decideranno di sposarsi al più presto dopo che la giovane Dominquez riceverà una importante offerta di lavoro che la porterà in tournée in Argentina. I due ragazzi quindi, organizzeranno il loro matrimonio e i telespettatori vedranno che Emilio non vedrà l'ora di salire sull'altare con la sua amata.

Di tutt'altro tenore sarà l'umore della sorella Camino, la quale verrà costretta da Felicia a sposare Ildefonso. La ristoratrice infatti, organizzerà un doppio matrimonio che vedrà coinvolti entrambi i suoi figli. La ristoratrice si muoverà in fretta e furia e giustificherà la scelta di far sposare entrambi i suoi figli lo stesso giorno, con il fatto che Cinta ed Emilio partiranno subito dopo il matrimonio per l'Argentina. Una scusa che non convincerà Susana e Rosina, le quali penseranno che Felicia voglia accollare le spese delle doppie nozze alla famiglia di Ildefonso.

Una vita, anticipazioni: Arantxa assiste alle nozze di Cinta e Emilio

Per la famiglia Pasamar non mancheranno i problemi, visto che Camino non sarà affatto contenta di diventare la moglie di Ildefonso.

La ragazza si piegherà al volere della madre dopo che quest'ultima avrà fatto uscire di prigione Maite. La pittrice si sarà allontanata dalla Spagna mentre Camino avrà deciso, a malincuore, di fingere di riprendere la vita di prima. A sorpresa, in occasione delle nozze, farà ritorno nel quartiere Arantxa. L'ex domestica dei Dominquez non resterà a lungo e ripartirà subito dopo la celebrazione del doppio matrimonio.

Camino moglie infelice di Ildefonso, l'arrivo di Marcos

Nel corso dei prossimi episodi di Una vita si intuirà come Camino sia una moglie alquanto infelice. Il cuore della giovane Pasamar batterà ancora per Maite. Intanto nella vita di Felicia ricomparirà un amico di vecchia data. Si tratta di Marcos Bacigalupe, una new entry destinata a far parlare di sé nel prosieguo delle puntate.

L'uomo sarà tornato a vivere in Spagna dopo un lungo tempo trascorso all'estero, dove avrà fatto fortuna con l'estrazione mineraria in Messico. Un argomento che interesserà in particolare Liberto e Ramon che, in passato, avevano un giacimento d'oro.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Camino e Ildefonso, si ricorda che la soap Tv iberica va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:19. Il sabato invece, è previsto anche un appuntamento serale su Rete 4 in prima serata.