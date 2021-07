Isabella Ricci è una delle single del parterre over di Uomini e donne. Durante la mattinata di domenica 18 luglio, l'imprenditrice romana si è recata in un negozio per provare alcune parrucche per stravolgere il suo look. Dopo averne sfoggiate quattro diverse per colore e taglio, Isabella ha rivelato ai suoi follower quale ha scelto. La dama della trasmissione di Maria De Filippi ha optato per un taglio lungo castano.

Uomini e Donne: cambio look per Isabella Ricci

Isabella, durante le puntate di Uomini e Donne, ha avuto diversi cambi look, passando dalla piega liscia ai capelli ondulati, ma non ha mai fatto nessun cambio al suo colore naturale.

Ricci, infatti, ha sempre optato per mantenere i suoi capelli brizzolati, senza tingerli o apportare modifiche. Nella mattinata del 18 luglio, però, la single romana ha stupito i suoi follower con un vero e proprio stravolgimento alla chioma. Isabella ha condiviso alcuni video fra le sue storie Instagram, mentre indossava quattro parrucche diverse per rinnovare il suo look.

Isabella indossa quattro parrucche: nuovo look per la dama di Uomini e Donne

Isabella ha mostrato ai suoi seguaci come le stavano quattro parrucche, diverse per colore e tipo di taglio. In un primo momento, l'imprenditrice romana ha indossato una parrucca con un caschetto biondo platino e una frangia. Successivamente, Ricci ha mostrato un caschetto cascano scuro, con una frangia a tendina più aperta sulla fronte, per poi passare a un nero corvino più corto.

Infine, Isabella ha messo in testa una parrucca con un taglio castano, lungo e una frangia.

Isabella potrebbe indossare una parrucca anche a Uomini e Donne

Dopo avere stupito i suoi fan, Isabella ha inserito fra le sue storie Instagram una domanda, chiedendo ai follower: ''Quale avrò scelto?''. Selezionando fra le quattro opzioni disponibili, Ricci ha rivelato di avere deciso di prendere l'ultima parrucca, quella con i capelli lunghi fino oltre le spalle e di colore castano.

Al momento, restano alcuni punti interrogativi in merito all'imprenditrice romana. Isabella deciderà di tornare a sedersi nel parterre di Uomini e Donne o non sarà più presente in trasmissione? Seconda cosa, Ricci deciderà di indossare la parrucca nel dating show? Non resta che attendere la nuova stagione di Uomini e Donne, per scoprire se Isabella deciderà rinnovare il suo look anche per il suo ipotetico ritorno in televisione.

Al momento, Gemma Galgani, non ha ancora commentato le storie Instagram della dama romana ma, in una recente intervista, si è limitata a punzecchiare l'imprenditrice, per avere scelto di sbarcare sui social.