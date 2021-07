Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 12 a venerdì 16 luglio ci saranno tante novità e colpi di scena. Innanzitutto Rossella non avrà intenzione di festeggiare la laurea, mentre Serena proverà in tutti i modi a far ritornare la memoria a Filippo, ma ogni suo tentativo risulterà vano. Sartori quando rientrerà a casa andrà in crisi perché scoprirà di avere una figlia.

Rossella non vorrà festeggiare la sua laurea

Serena cercherà invano di sbloccare la memoria di Filippo.

Intanto, si avvicinerà il giorno della laurea di Rossella che, però, non avrà intenzione di organizzare una festa per l'evento, ma ci sarà qualcun altro che la penserà diversamente da lei.

Bianca si scuserà con suo cugino per averlo preso in giro, ma nonostante ciò Jimmy sarà sempre più inquieto.

Marina, sempre più determinata nel portare avanti il lavoro, proverà a dare conforto anche a Roberto. Invece Ornella vorrà trovare un modo per aiutare Filippo a recuperare i suoi ricordi, ma Ferri non vorrà più che si proceda per tentativi.

Filippo andrà in crisi quando scoprirà di avere una figlia

Durante la festa di laurea di Rossella, Michele e Silvia avranno la giusta occasione per riavvicinarsi. Serena organizzerà il rientro a casa di suo marito nei minimi dettagli per far sì che possa evitare di andare incontro ad ulteriori traumi.

Le cose però non andranno come sperato dalla donna. Infatti il ritorno di Filippo si rivelerà disastroso soprattutto nel momento in cui Sartori scoprirà di avere una figlia e andrà in crisi.

Jimmy sarà alle prese con due problemi da risolvere: la calzamaglia per la lezione di danza e la bulla Brenda Esposito. Invece Patrizio sarà più deciso che mai a non voler più nascondere la sua relazione con Clara.

Alberto riavrà la sua casa

Serena cercherà per l'ennesima volta di far tornare la memoria a Filippo, ma fallirà anche in questa circostanza. Nel frattempo, Franco spiegherà a Jimmy come dovrà comportarsi per affrontare i bulli.

Raffaele spingerà Patrizio a riflettere sui reali sentimenti che prova per Clara. Infine Samuel riconsegnerà la casa al suo legittimo proprietario: Alberto Palladini.

Ricordiamo che Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. Su Rai Play, invece, è possibile recuperare gli episodi che sono già stati trasmessi in televisione.