Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle anticipazioni televisive da lunedì 2 a venerdì 6 agosto, Cristina e Bianca saranno ai ferri corti e nonostante la seconda chiederà scusa alla prima, la tregua sembrerà destinata a durare poco. Inoltre Michele proverà a recuperare il rapporto con Silvia, mentre Samuel soffrirà per essere stato rifiutato da Vittorio.

Bianca e Cristina sono in conflitto

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 2 agosto, la cena romantica tra Samuel e Speranza si rivelerà un autentico disastro e il ragazzo si appresterà ad andare via da casa Palladini.

Intanto Guido e Mariella cercheranno di capire i motivi dello strano umore mostrato da Speranza. Inoltre Vittorio dovrà affrontare alcune questioni del passato che credeva fossero chiuse, mentre Bianca e Cristina sin da subito avranno un rapporto conflittuale. Invece Jimmy e Cristina inizieranno ad andare d'accordo.

Nell'episodio di martedì 3 agosto, Samuel lascerà il palazzo e non si sentirà compreso né dai suoi amici né da Speranza. Nel frattempo Patrizio parlerà con Vittorio per aiutarlo a capire cosa davvero desidera in amore. In tutto questo il legame tra Fabrizio e Marina si farà sempre più freddo e l'uomo rivedrà una donna appartenente al suo passato. Jimmy si invaghirà di Cristina.

Samuel soffre per essere stato rifiutato da Speranza

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 4 agosto, Bianca viene invitata dalle persone a lei più care a chiedere scusa a Cristina. Questa pace però sembrerà destinata a durare poco. Intanto la relazione tra Marina e Fabrizio sarà in crisi e ad aggravare tutto, ci sarà la circostanza che l'uomo lavorerà a stretto contatto con la sua ex fidanzata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre Samuel proverà a reagire dopo la delusione amorosa ricevuta e l'attenzione di tutti sarà rivolta a capire se Vittorio chiederà a Speranza di restare a Napoli.

Nella puntata di giovedì 5 agosto, la Giordano starà al fianco di Roberto, che si troverà in un periodo complicato. Fabrizio invece farà fatica a sopportare la presenza ingombrante dell'ex Giorgia.

Nel frattempo Michele sarà felice perché il libro verrà presto pubblicato e si riprometterà di recuperare il rapporto con Silvia. In tutto questo Patrizio vorrà aiutare Clara e si proporrà come babysitter.

Clara non vuole che i suoi problemi colpiscano pure Patrizio

In base agli spoiler di venerdì 6 agosto, Silvia e Michele saranno in procinto di partire per Indaca per stare un poco da soli. Giancarlo però non avrà alcuna intenzione di rinunciare alla donna. Intanto Clara sarà riconoscente nei confronti di Patrizio, ma non ha intenzione che i suoi problemi ricadano su di lui. In tutto questo Irene e Serena saranno al mare, mentre Filippo con l'aiuto di un terapeuta cercherà di recuperare la memoria. Infine in questo suo percorso, riapparirà una vecchia conoscenza del Sartori.