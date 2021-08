Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che quest'anno andrà in onda da settembre in poi su Canale 5. Le prime anticipazioni rivelano che ci sarà l'ingresso in scena del ballerino Raimondo Todaro che, dopo ben 18 anni di carriera a Ballando con le Stelle, ha scelto di lasciare il programma del sabato sera di Milly Carlucci per passare alla concorrenza. A tal proposito, l'addio di Todaro ha scatenato accese polemiche con la conduttrice dello show Rai e, in queste ore, il ballerino ha scelto di rompere il silenzio puntando il dito contro Milly Carlucci.

La verità di Raimondo Todaro e la frecciatina contro Milly Carlucci

Nel dettaglio, Raimondo Todaro ha avuto modo di raccontarsi nella sua prima intervista ufficiale dopo il post di addio a Ballando con le stelle.

Il ballerino, qualche giorno fa, venne attaccato da Carlucci la quale, con un post Instagram, ammise di non aver gradito il suo atteggiamento, visto che si era limitato ad annunciare il suo addio a Ballando con le stelle (dopo ben 18 anni) soltanto attraverso un post e non con un incontro di persona.

Parole che non sono piaciute a Todaro, il quale ritiene che in questo modo, Milly Carlucci abbia provato a screditarlo agli occhi del pubblico che in questi anni lo ha conosciuto proprio grazie alla storica trasmissione del sabato sera Rai.

Cambiamenti nel cast di Amici 21

"Non mi è piaciuto che abbia tentato di mettermi in cattiva luce con quel post. Ho fatto un salto senza rete, non ho giocato sporco", ha ammesso Todaro rivelando che, quando ha annunciato il suo addio a Ballando con le stelle, non c'era ancora nessun contratto ufficiale con Amici 21.

In merito, invece, alla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Todaro non ha voluto confermare al 100%, anche se in questi giorni ci ha pensato Lorella Cuccarini a fare un po' di chiarezza.

La showgirl, infatti, sui social ha confermato che sarà la nuova prof di canto della scuola e che lascerà il suo posto come insegnante di ballo.

Il motivo ha a che fare proprio con Todaro, che prenderà il suo posto al fianco delle prof Celentano e Peparini.

Le parole di Raimondo Todaro su Amici 21 e Maria De Filippi

Raimondo Todaro, a proposito di Amici, ha dichiarato: "Ci lavora anche la madre di mia figlia, sarei un pazzo a non essere lusingato".

L'ormai ex volto di Ballando con le stelle, non ha risparmiato parole d'affetto neppure nei confronti di Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice del talent show di Canale 5.

"Maria è un fenomeno", ha ammesso Todaro, aggiungendo poi che le è stata molto vicino ai tempi della sua separazione con la ballerina Francesca Tocca.