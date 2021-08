Posticipato di un giorno l'esordio della nuova stagione di Uomini e donne: le registrazioni, infatti, inizieranno martedì 24 agosto e non lunedì 23 come si era vociferato nell'ultima settimana. A svelare la data del debutto dell'edizione 2021/2022 del dating show è stata Raffaella Mennoia in un post che ha caricato su Instagram: l'autrice televisiva non ha fornito ulteriori dettagli sulle nuove puntate, ma Amedeo Venza sostiene che le coppie di Temptation Island non dovrebbero essere più ospiti di Maria De Filippi.

Anticipazioni nuove puntate di Uomini e Donne

A circa 24 ore di distanza dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, una redattrice ha preso parola sui social network per dare qualche interessante anticipazione. Oltre a informare i follower dei problemi di salute che sta avendo il suo amato cane Saki, Raffaella Mennoia ha avvisato i telespettatori del fatto che gli studi Elios stanno per riaprire i battenti dopo tre mesi di stop.

Nel post che ha caricato su Instagram il 23 agosto, la collaboratrice di Maria De Filippi ha scritto: "Domani inizieranno le registrazioni della nuova stagione".

La romana, dunque, ha confermato un'indiscrezione che circolava sul web da qualche giorno: le riprese delle puntate che andranno in onda a partire dal 13 settembre, cominceranno martedì 24 agosto, 24 ore dopo rispetto a quanto si era vociferato nell'ultimo periodo.

I protagonisti di Uomini e Donne pronti all'esordio

Martedì 24 agosto Maria De Filippi condurrà la prima puntata della nuova stagione, quella che sarà trasmessa su Canale 5 tra tre settimane circa. Secondo quello che si vocifera sui social network, mercoledì 25 sarebbe in programma la seconda registrazione dopo il rientro dalle vacanze.

Amedeo Venza ha confermato quanto anticipato da Raffaella Mennoia, cioè che tra meno di 24 ore gli studi Elios riaccoglieranno il cast del dating show dopo un lungo stop estivo durato tre mesi.

Nelle anticipazioni che inizieranno a circolare sul web subito dopo la fine della puntata, non mancheranno i riferimenti a Gemma e ai battibecchi che avrà davanti alle telecamere con Tina Cipollari e forse anche con Isabella Ricci.

Il Trono Over 2021/2022, infatti, dovrebbe ripartire dalle due dame che la scorsa primavera hanno dato vita a un antagonismo che ha fatto molto bene agli ascolti.

Sempre nella giornata di martedì la conduttrice svelerà l'identità dei quattro nuovi tronisti: su Witty Tv, infatti, potrebbero essere caricati i video di presentazione dei ragazzi che animeranno il Trono Classico da settembre all'inverno inoltrato.

Coppie di Temptation Island assenti a Uomini e Donne

Un'altra indiscrezione che sta circolando sulla prima registrazione stagionale di Uomini e Donne è quella riguardante gli ospiti che potrebbero figurare in studio. Secondo quello che Amedeo Venza ha detto in una storia su Instagram, Maria De Filippi avrebbe deciso di ritirare, almeno per il momento, l'invito ad alcune coppie di Temptation Island 2021.

"Grandi assenti i protagonisti del reality show, che al momento non sono stati convocati", ha fatto sapere l'influencer pugliese quando mancano meno di 24 ore all'inizio dell'edizione 2021/2022 del format di Canale 5.

Si vocifera, inoltre, che la redazione avrebbe preferito escludere i volti di Temptation dalle riprese del dating-show a causa di alcuni Gossip che stanno circolando: in rete, infatti, si dice che qualche coppia del programma Mediaset stia fingendo amore pur di tenere alta l'attenzione dei curiosi (Alessandro e la single Carlotta sarebbero nel mirino dei telespettatori).