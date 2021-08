Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful, interpretata fra gli altri da John McCook (Eric Forrester), Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), Scott Clifton (Liam Spencer), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Jacqueline Maclnnes Wood (Steffy Forrester). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 16 al 22 agosto 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla riconciliazione di Hope e Zoe, sui malesseri fisici di Steffy, sulla convinzione di Thomas che il matrimonio del padre sia finto e sulla volontà di Ridge di voler ritornare con Brooke.

Thomas scopre le nozze del padre

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Hope e Zoe cercheranno di buttarsi tutto il passato alle loro spalle, mentre Donna tenterà di convincere Eric che il matrimonio fra Ridge e Shauna potrebbe essere frutto di un imbroglio. Nel frattempo, il Forrester finirà per convincersi di aver ordinato realmente a Carter di depositare i documenti dal divorzio da Brooke per poter legalizzare il suo matrimonio con Shauna. Dopo aver saputo delle nozze di Ridge, la Logan si sentirà talmente umiliata e ferita dal marito da cacciarlo via di casa. Thomas andrà a trovare diverse volte Steffy per controllare come sta. Trovandola ancora sofferente, cercherà di aiutarla esortandola a chiamare il dottor Finnegan.

Sarà nel corso di una di queste visite che Steffy informerà il fratello che Ridge ha lasciato Brooke per sposare Shauna. Il primo pensiero di Thomas sarà che il padre è caduto in una trappola ideata dalla donna per incastrarlo.

Shauna si sente in colpa

Disperata, Brooke confiderà a Donna di non riuscire a perdonare Ridge per averle preferito un'altra donna.

Più tardi, Eric parlerà con la Logan, cercando di convincerla a non rinunciare definitivamente a suo figlio. Nel frattempo, Ridge andrà a trovare Steffy e le racconterà tutto ciò che è successo, lasciandola esterrefatta. Shauna confiderà a Quinn di sentirsi in colpa per ciò che sta facendo a Ridge. La Fuller la rassicurerà: insieme inizieranno a ricordare, passo dopo passo, tutti gli eventi che hanno portato al matrimonio a Las Vegas.

Eric si confronterà con suo figlio per chiedergli quali intenzioni abbia nei confronti della sua nuova moglie e della sua ex. A quel punto, il Forrester dichiarerà di voler riconquistare Brooke a tutti i costi. Nel frattempo, la Logan affronterà Quinn e le dirà di non credere assolutamente alla versione dei fatti raccontata da lei, perché Ridge è sempre stato e sempre sarà innamorato di lei. Più tardi, infatti, il Forrester andrà a trovare Brooke e la implorerà di tornare con lui.