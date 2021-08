Potrebbe non essere tutto perso tra Can Yaman e Diletta Leotta. L'amore potrebbe continuare a trionfare. Sembrano frasi tratte da film romantici e, invece, riguardano le ultime indiscrezioni della relazione sentimentale tra l'attore turco e la conduttrice Dazn. Una delle coppie più chiacchierate del Gossip dall'inizio del 2021 starebbe vivendo un periodo di forte crisi, ma la loro love story non dovrebbe essere ancora giunta al capolinea in modo definitivo.

Yaman assente al compleanno di Diletta

La relazione d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta somiglia, per certi versi, a quella di una soap opera della quale non si può conoscere il finale.

Ricostruendo l'ultimo periodo si è passati 'dalle stelle alle stalle' in poco tempo. Qualche settimana fa, infatti, la coppia composta dalla presentatrice e dall'attore turco ha effettuato il viaggio in Turchia di cui si vociferava da tanto. Attraverso questa vacanza nel paese natale di Yaman, la catanese aveva avuto la possibilità di incontrare la famiglia del suo fidanzato. I due erano stati immortalati in varie circostanze a scambiarsi effusioni romantiche e godersi quei giorni tanto che erano sorte delle indiscrezioni secondo cui iniziavano a sorgere possibilità di un matrimonio.

Successivamente, però, Can e Diletta sono spariti e non si sono più fatti vedere insieme. Si sono allontanati e hanno trascorso il tempo separati.

La siciliana, in particolare, ha postato varie foto sui suoi social nelle quali si mostrava con amiche oppure con il padre, la madre ed il suo amato cagnolino. Il culmine della crisi tra il turco e la presentatrice è stato nella notte tra il 15 ed il 16 agosto quando Diletta Leotta ha festeggiato i suoi 30 anni nella sua Catania senza Can Yaman, che non ha rilasciato commenti sugli account social oppure dediche romantiche.

Can e Diletta potrebbero risolvere i loro problemi

Can Yaman è calato in uno di quei silenzi che fa tanto rumore. L'attore si sta preparando per il debutto sul set della nuova serie televisiva dal titolo 'Viola come il Mare' insieme all'attrice ed ex Miss Italia, Francesca Chillemi. I dubbi che sorgono riguardano gli interrogativi secondo cui sarebbero gli impegni di lavoro la motivazione per la quale Can sarebbe lontano da Diletta, oppure se fra i due la crisi è talmente profonda da stare distanti.

Nonostante il momento abbastanza negativo per la coppia composta dal turco e dalla neo 30enne, secondo il settimanale DiPiù Tv, sarebbe ancora presto per scrivere la parola fine per una delle relazioni sentimentali più chiacchierate dell'anno. Yaman e Leotta potrebbero risolvere i problemi che li attanagliano e l'attore turco potrebbe avere l'intenzione di riconquistare la catanese, proprio come farebbe uno dei suoi personaggi che ha interpretato nelle serie televisive viste sui piccoli schermi.