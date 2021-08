Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful, riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 16 al 20 agosto, Brooke sarà ancora molto delusa dal comportamento di Ridge e quando scoprirà che il matrimonio dell'uomo con Shauna Fulton è legale, la situazione non potrà fare altro che peggiorare.

La giovane Logan si confiderà con sua sorella Donna e poi con Erik. Quest'ultimo le consiglierà di non arrendersi, mentre Quinn incoraggerà la sua amica Shauna a godersi le nozze con il suo amato.

In seguito anche Thomas e Steffy scopriranno che il padre si è sposato con la giovane Fulton e resteranno notevolmente meravigliati dal suo gesto improvviso. Poco dopo Steffy avrà un malore e suo fratello la pregherà di chiamare il dottor Finnegan, per eseguire un controllo accurato.

Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre che il matrimonio di Ridge e Shauna è legale

Nelle prossime puntate di Beautiful, Brooke scoprirà che il matrimonio di Ridge e Shauna è legale: la donna si sentirà assai umiliata e delusa, così caccerà il suo ex marito di casa. Nel frattempo Thomas sarà molto preoccupato per sua sorella Steffy, poiché non si sentirà ancora tanto bene.

Shauna, intanto, si sentirà in colpa per ciò che ha dovuto fare per sposare Ridge, ma Quinn consiglierà alla sua amica di godersi il matrimonio.

Brooke, invece, sarà disperata e confesserà a sua sorella Donna di non avere intenzione di perdonare Ridge, per averla lasciata e per aver sposato Shauna poco dopo. Lo stilista, però, non ricorderà nulla del matrimonio e sarà molto confuso, oltre che disperato.

Steffy si sente male, Ridge vuole riconquistare Brooke

Eric parlerà con Brooke della fine del suo matrimonio con Ridge e cercherà di convincere la donna a non arrendersi.

In seguito il Forrester confesserà tutte le novità a Steffy, ma la giovane resterà assai scioccata. Frattanto Shauna e Quinn continueranno a confrontarsi e parleranno degli eventi che hanno portato a svolgere le nozze a Las Vegas: Fulton sarà colta da un forte senso di colpa per aver raggirato il suo amato, ma la sua amica cercherà di convincerla a godersi il momento.

Successivamente Steffy confesserà a Thomas che Ridge e Shauna sono sposati, dopo aver ricevuto la notizia l’uomo sarà convinto che la giovane Fulton abbia raggirato suo padre. All’improvviso, però, Steffy si sentirà male e suo fratello le consiglierà di chiamare subito il dottor Finnegan.

Eric, invece, sarà ancora assai incredulo per il comportamento di Ridge e andrà a parlare con l’uomo. Infine, Ridge sarà desideroso di riconquistare Brooke e pregherà la donna di tornare insieme a lui.