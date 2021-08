I palinsesti Rai subiranno delle sostanziali modifiche a partire dal prossimo settembre 2021, quando ci sarà spazio per il ritorno di programmi e volti noti del piccolo schermo, che torneranno a tener compagnia al pubblico. È questo il caso di Antonella Clerici, Mara Venier e Alberto Matano che gli spettatori avranno modo di rivedere al timone delle loro collaudate trasmissioni del daytime. Ma ci sarà spazio anche per delle novità, come quella che vedrà protagoniste Paola Perego e Simona Ventura su Rai 2.

Le anticipazioni dei palinsesti Rai di settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai di settembre 2021, rivelano che ci saranno delle modifiche alla programmazione sia in daytime che in prima serata.

Al mattino, ad esempio, al posto del talk show Dedicato condotto da Serena Autieri, ci sarà il ritorno di Storie Italiane, il programma che mescola attualità e cronaca nera, condotto da Eleonora Daniele.

A seguire, alle ore 12:00, ci sarà spazio per la seconda edizione di È sempre mezzogiorno, il programma culinario condotto da Antonella Clerici, confermatissimo in daytime dopo l'ottima media di ascolti della prima serie, che ha ottenuto uno share del 16% circa.

Come cambia la programmazione Rai da settembre 2021

Nel tardo pomeriggio, invece, ci sarà spazio per il ritorno di Alberto Matano. L'ex "mezzobusto" del Tg 1, tornerà nuovamente al timone de La Vita in diretta, la storica trasmissione di Rai 1 che anche quest'anno sarà incentrata su cronaca e attualità, con collegamenti in tempo diretto dai luoghi dove accadono gli eventi che meriteranno di essere raccontati al pubblico.

A seguire, intorno alle 18:45, la linea passerà a Flavio Insinna che tornerà al timone de L'eredità, previsto da fine settembre su Rai 1.

E poi ancora nel fine settimana, le redini della domenica pomeriggio torneranno nuovamente nelle mani di Mara Venier. La conduttrice veneta è riconfermatissima al timone di Domenica In, dopo l'ottimo andamento dell'ultima stagione.

Su Rai 2 spazio a Perego, Ventura e Guaccero in daytime

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni del palinsesto di Rai 2 del prossimo settembre 2021, va segnalato il debutto di un nuovo programma nella fascia della domenica mattina.

Trattasi di Citofonare Rai 2, un nuovo talk show condotto dall'inedita coppia formata da Paola Perego e Simona Ventura, le quali terranno compagnia al pubblico della domenica mattina.

Sempre su Rai 2, è confermato il ritorno di Milo Infante con il talk show Ore 14 e poi, a seguire, ci sarà spazio per la nuova edizione di Detto Fatto condotta da Bianca Guaccero.

E così, dopo un'estate di repliche sia in prima serata che in daytime, la Rai tornerà a "riaccendersi" da settembre per la nuova stagione tv 2021/2022.