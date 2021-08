Alessandro Autera e Carlotta Martina Adacher sono di nuovo single a distanza di qualche settimana dalla fine delle registrazioni di Temptation Island 2021. Tra l'ex fidanzato di Jessica e l'ex tentatrice le cose non sono andate bene e quella che sembrava essere iniziata come una bella frequentazione si è sciolta come neve al sole, con tanto di parole al vetriolo rilasciate da Autera su Instagram e che fanno intendere che Carlotta fosse interessata alla visibilità e non alla ricerca dell'amore.

Finita tra Alessandro e Carlotta: volano stracci su Ig

Alessandro e Carlotta, dopo essersi conosciuti all'interno del villaggio sardo, hanno proseguito la loro conoscenza anche dopo la fine di Temptation Island. L'ex fidanzato di Jessica, sino a pochi giorni fa, appariva felice e sereno sui social, dove teneva aggiornati i follower sulla situazione con Carlotta. Nello specifico, il giovane aveva fatto sapere di fare la spola tra Milano, dove lui vive, e Roma, città in cui risiede l'ex tentatrice. Dichiarazioni che facevano supporre che la loro frequentazione procedesse nel migliore dei modi. Qualcosa però sembra improvvisamente essersi rotto, viste le ultime dichiarazioni al vetriolo rilasciate da entrambi sui rispettivi profili Instagram.

Carlotta attacca Alessandro Autera: 'Mi ha bloccata sui social'

Cosa è successo tra Carlotta e Alessandro Autera in questi ultimi giorni? Dando uno sguardo alle parole dei due ex protagonisti di Temptation 2021 rilasciate sui social, non è ben chiaro cosa li abbia portati alla rottura, anche se traspare un certo astio tra loro.

La rottura sembra aver lasciato strascichi polemici visto che, in queste ultime ore, Autera ha replicato alle prime dichiarazioni rilasciate da Carlotta su Instagram e con le quali l'ex tentatrice specifica che lei e Alessandro non erano mai stati insieme dopo Temptation Island e che lui l'aveva bloccata sui social. Autera, a questo punto, si è sentito in dovere di replicare a Carlotta, lanciando le frecciate velenose e che sembrano testimoniare che tra i due i rapporti siano più tesi che mai.

Autera conferma la rottura con Carlotta: 'Sono inviperito'

Nello specifico Alessandro, rispondendo alle domande dei follower, ha confermato di aver bloccato Carlotta sui social, raccontando la sua versione dei fatti sulla vicenda. "Sono abbastanza inviperito" ha esordito l'ex di Jessica che ha poi cercato di spiegare come stanno le cose tra lui e Carlotta. Nel dettaglio, Autera ha confermato di non essere mai stato fidanzato con l'ex tentatrice e che, al momento, non si frequentano più. Non solo, visto che Alessandro ha indirizzato parole di fuoco contro la giovane parlando di mancanza di rispetto e lasciando intendere che Carlotta fosse alla ricerca di visibilità e non dell'amore. Arriverà la replica dell'ex tentatrice di Temptation Island? Per scoprirlo non resta che seguire i profili social dei due protagonisti.