Dalle anticipazioni italiane di Una Vita emergono grandi novità e il ritorno di un personaggio già presente in passato nella soap iberica creata da Aurora Guerra. Si tratta di Arantxa, l'ex collaboratrice della famiglia Dominguez. Quest'ultima tornerà nel quartiere spagnolo di Acacias per le nozze di Cinta Dominguez ed Emilio Pasamar. Proprio in questa occasione, Arantxa rivedrà Cesareo e i due confesseranno i rispettivi sentimenti.

Nelle puntate di Acacias 38 in programma da lunedì 9 a venerdì 13 agosto, non mancheranno anche momenti di angoscia, infatti, la strana scomparsa di Camino metterà in allarme la famiglia Pasamar e il promesso sposo Ildefonso.

Dopo qualche giorno, la giovane Pasamar si presenterà nel locale di Felicia e dirà di essere pronta a sposare Ildefonso. Proprio il giorno delle nozze, la sposa arriverà con grande ritardo in chiesa, mettendo in agitazione lo sposo e i presenti.

Anticipazioni italiane Una Vita: Julio preoccupato

La strana assenza di Camino farà preoccupare la sua famiglia, soprattutto il promesso sposo Idelfonso. Infatti, quest’ultimo farà visita a Felicia e chiederà spiegazioni sulla strana assenza della giovane Pasamar. La madre di quest’ultima mentirà, dicendo che sua figlia ha deciso di trascorrere qualche giorno in un convento, per riflettere sui propri sentimenti.

Julio sarà molto felice di fare il testimone di nozze di Cinta ed Emilio, ma allo stesso tempo sarà molto preoccupato perché non ha un abito elegante per quell’occasione.

Proprio nel momento in cui deciderà di non essere più il testimone degli sposi, Bellita gliene regala uno. La famiglia Dominguez, grazie alla lettera arrivata dall’Argentina, verrà a sapere che il viaggio di Cinta è a rischio perché mancano alcuni documenti.

Laura racconterà al commissario Aurelio Mendez e all’avvocato Felipe Alvarez-Hermoso di aver visto Santiago e Genoveva azzuffarsi per un coltello e che, alla fine, quest’ultima è riuscita a impossessarsene.

Il guardiano Cesareo verrà finalmente scagionato e confesserà a Mendez e Felipe di aver visto donna Salmeron gironzolare attorno al luogo del delitto.

Camino ritorna a casa, Ildefonso chiede spiegazioni

Preoccupati per la lunga assenza di Camino, Emilio e Cinta la cercheranno in lungo e in largo, ma non riusciranno a trovarla.

Proprio sul punto di denunciare la sua scomparsa alla polizia, la giovane Pasamar si presenterà di sua spontanea volontà al ristorante Secolo Nuovo. Ildefonso le chiederà i motivi della sua lontananza e di raccontargli solo la verità.

Allo stesso tempo, Fabiana e Marcelina andranno a trovare Cinta e le regaleranno un bouquet di nozze.

Arantxa e Cesareo ammettono di amarsi ancora: spoiler Una Vita fino al 13 agosto

Gli abitanti di Acacias accoglieranno con grande affetto il ritorno della sentinella Cesareo. Arantxa farà ritorno nel quartiere spagnolo per essere presente al matrimonio di Cinta ed Emilio, e proprio in questa occasione si rincontrerà con il guardiano. I due ammetteranno di amarsi ancora e si scambieranno un appassionante bacio, ma entrambi saranno consapevoli che la loro storia non potrà mai avere un lieto fine perché hanno degli stili di vita diversi.

Dopo le dichiarazioni della domestica Alonso, il commissario Mendez si presenterà a casa di Genoveva e la dichiarerà in arresto per aver ammazzato Marcia Sampaio. La dark lady della soap Una Vita capirà che il consorte Felipe non ha mosso un dito per difenderla e impedire il suo arresto.

Camino, nel frattempo, cercherà di placare l’animo tormentato di Idelfonso: gli dirà di essere finalmente pronta a diventare sua moglie, ma nel giorno delle nozze si presenterà in chiesa con grande ritardo.