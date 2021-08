Torna l'appuntamento con Uomini e donne 2021/2022. La trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, tornerà in onda dal prossimo 13 settembre su Canale 5 ma intanto sono cominciate già le registrazioni delle nuove puntate. Ieri pomeriggio, la conduttrice e tutta la schiera di tronisti, corteggiatori, dame, cavalieri e opinionisti sono rientrati di nuovo in studio per le riprese riprese di questa edizione. Grande attesa per la tronista transessuale, che debutterà per la prima volta nella storia della trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

Il ritorno di Uomini e donne 2021/2022: da settembre arriva la tronista transessuale

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima registrazione di Uomini e donne, rivelano che Maria De Filippi ha presentato al pubblico la vera novità della stagione che partirà a settembre in tv.

Trattasi della tronista transessuale Andrea Nicole, una ragazza che ha portato a termine il suo percorso e che si metterà in gioco per cercare il grande amore della sua vita.

A tal proposito, dei retroscena su questo nuovo trono che debutterà in trasmissione, sono arrivati dalle pagine della rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini.

Boom di richieste dei corteggiatori per la tronista trans

È stato svelato, infatti, che le richieste di corteggiatori pronti a conquistare il cuore della tronista transessuale Andrea, sono già altissime.

C'è da scommettere, quindi, che ancora una volta, la decisione di Maria De Filippi di aprire le porte del suo programma ad una tronista transgender, si rivelerà giusta anche per abbattere i tabù e i pregiudizi.

Al fianco della nuova tronista transessuale che sarà in scena da settembre, arriveranno anche due nuovi tronisti, di cui al momento non sono stati ancora svelati ufficialmente i nomi.

Nel parterre di Uomini e donne 2021/2022, ci sarà spazio anche per il ritorno della dama torinese Gemma Galgani, pronta a rimettersi in gioco per cercare il grande amore della sua vita.

Il ritorno di Gemma Galgani a Uomini e donne con un nuovo seno

E, quest'anno, Gemma approderà in studio con una grande novità che la riguarda dal punto di vista fisico.

Sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, è stato svelato che la dama torinese si è sottoposta ad una nuova operazione chirurgica.

Dopo il lifting al volto, Gemma ha scelto di sottoporsi ad un altro intervento e, questa volta, ha rifatto il seno.

Una scelta che ha alimentato già molte polemiche in rete e sui social, dove tantissimi hanno puntato il dito contro la dama torinese. Alla fine, però, Gemma desidera essere sicura di se, e con questo intervento al seno spera di poter trovare finalmente l'uomo della sua vita.