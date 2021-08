A meno che non ci siano grandi rivelazioni inaspettate, le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda, dal 23 al 27 agosto, hanno svelato il nome del misterioso personaggio che giungerà dal passato di Filippo. Si tratta di Viviana Carlino donna, solare e intraprendente, che ha lavorato, a Tenerife, per Filippo e suo padre, e con cui Sartori ha avuto una breve storia di passione. Il termine "passato" aveva portato molti, erroneamente, a pensare a qualcosa relativa al periodo, che è ancora vivido nella memoria dell'uomo, quindi oltre i dieci anni.

Le teorie, più disparate, si erano quindi iniziate a rincorrere, arrivando persino a scomodare personaggi come Carmen. Da poco però era stato rivelato che si trattava di un passato recente, il che ha ristretto notevolmente il campo fino alla rivelazione delle ultime ore. Ma cosa succederà, esattamente, tra Filippo e Viviana e come reagirà Serena?

Un posto al sole, anticipazioni agosto 2021: la donna misteriosa

Nel finale di stagione, che andrà in onda venerdì 6 agosto, verrà rivelato il personaggio femminile, proveniente dal passato di Filippo (Michelangelo Tommaso), e che interagirà con l'uomo. Finora c'era stato il massimo riserbo attorno a questo nome, ma le nuove anticipazioni sembrano avere svelato il mistero.

Tale donna dovrebbe infatti essere Viviana Carlino (Angela Bertamino). Gli spoiler rivelano infatti che la donna entrerà nuovamente nella vita di Sartori, stravolgendola letteralmente.

Un posto al sole, puntate agosto 2021: Filippo incontra Viviana

Non è chiaro se tale incontro sarà casuale, ma sta di fatto che non lascerà indifferente l'uomo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni non chiariscono nemmeno se la vista della ragazza sbloccherà qualche ricordo nell'uomo, ma sottolineano un punto e cioè che l'uomo rimarrà affascinato dal carattere solare della ragazza. La leggerezza di Viviana farà dimenticare i problemi a Filippo, ma renderà molto difficoltoso il recupero del suo rapporto con la moglie.

Gli spoiler inoltre rivelano che la ragazza manderà una mail a Sartori, che lo metterà profondamente in crisi, ma quale sarà il suo contenuto?

Un posto al sole, trame 23-27 agosto: problemi per Serena

Finora gli sforzi di Serena (Miriam Candurro), di far recuperare la memoria al marito, hanno sortito l'effetto opposto. La donna non è riuscita ad empatizzare con l'uomo e adesso dovrà fare i conti anche con una rivale. Cirillo e la piccola Irene (Greta Putaturo) si troveranno in vacanza assieme e la donna cercherà di reinserire suo marito nelle classiche dinamiche familiari, ma con scarso successo. Sartori dovrà infatti decidere se raggiungere moglie e figlia in vacanza o se continuare questa conoscenza con Viviana.

Quest'ultima avrà gioco facile portando allegria nella vita dell'uomo e liberandolo dal peso dei ricordi e delle responsabilità e, in effetti, Sartori sembrerà ben predisposto a gettarsi in una nuova avventura piuttosto che dedicarsi alla famiglia, ma andrà davvero così?