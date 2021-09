In Beautiful nel corso delle prossime settimane, Steffy sarà sempre più dipendente dagli antidolorifici. A causa di ciò, la giovane arriverà a minacciare i familiari con un coltello. Un episodio che segnerà un punto di svolta nella story line, visto che Liam, Finn e Ridge riusciranno a convincerla ad entrare in una clinica per disintossicarsi.

Steffy sempre più fuori controllo a causa della dipendenza da farmaci

Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 tra qualche settimana, vedranno Steffy sempre più dipendente dai farmaci. Per la figlia di Ridge sarà un periodo alquanto difficile, nonostante Finn cerchi di starle vicino.

I dolori fisici di cui continuerà a soffrire la porteranno a cercare conforto negli oppiacei che si procurerà grazie a Vinny. Tutto precipiterà nel momento in cui Liam la troverà svenuta sul pavimento, scoprendo il flacone di pasticche nascosto sotto i cuscini del divano. A questo punto, Liam deciderà di portare con sé la piccola Kelly per dar modo a Steffy di rimettersi in sesto. Una mossa che scatenerà la reazione di Steffy sempre più fuori controllo a causa della sua tossicodipendenza.

Steffy perde il controllo e minaccia i familiari con un coltello

Dando uno sguardo a ciò che avverrà nelle prossime puntate, si scopre che Steffy in preda a una crisi di nervi, si recherà a casa di Brooke per riprendersi Kelly.

Qui inveirà non solo contro Logan, ma anche contro Hope e Liam. L'arrivo di Ridge poi, scatenerà ancor di più la giovane Forrester che, armata di coltello, minaccerà tutti. La ragazza sembrerà aver perso lucidità ma, fortunatamente, lascerà il coltello senza far del male a nessuno. Dopo questo episodio, ci sarà una svolta per Steffy.

La figlia di Ridge infatti, riconoscerà di avere un problema.

Steffy accetta di disintossicarsi nelle prossime puntate di Beautiful

In Beautiful dunque, per Steffy arriverà il momento di riconoscere la sua dipendenza da farmaci. Dopo l'episodio del coltello, la giovane verrà messa con le spalle al muro da Liam, Ridge e Finn e accetterà di farsi ricoverare in una clinica per disintossicarsi.

Nel frattempo, Liam e Hope si prenderanno cura di Kelly. Dalle anticipazioni provenienti dagli Usa, si viene a sapere che Steffy non rimarrà a lungo lontano dalle scene. La figlia di Ridge si riprenderà in fretta e riuscirà ad uscire dal tunnel della tossicodipendenza in poco tempo. I telespettatori italiani quindi, la rivedranno tornare in fretta nelle trame di Beautiful e capiranno che tra lei e Finn comincerà a nascere un sentimento profondo.

Avrà quindi fine la story line legata alla dipendenza di Steffy. Inizierà per lei un nuovo capitolo e, solo con il prosieguo delle puntate, i fan della soap Tv di Canale 5, scopriranno come si evolverà la situazione con il dottor Finegan.