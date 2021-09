Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sarebbero riconciliate, dopo il rapporto turbolento all'interno del Grande Fratello Vip 5. La showgirl brasiliana e l'attrice siciliana si sono scambiate parole dolci sui social. La messinese ha da poco lanciato un suo nuovo progetto a cui è particolarmente affezionata. Rosalinda pensava da tempo a voler essere d'aiuto a coloro che soffrono di disturbi dell'alimentazione e così è nato 'Fragola e Panna'. Non è mancato il sostegno di Dayane Mello che lo ha manifestato attraverso il suo profilo ufficiale Instagram.

Il progetto di Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò, conosciuta anche con il nome di Adua Del Vesco, in passato ha sofferto di anoressia. Per questo il tema della sana alimentazione le sta particolarmente a cuore. Il primo episodio di 'Fragola e Panna', nuovo progetto della siciliana, è stato dedicato al Binge Eating, come ha fatto sapere sul suo account ufficiale Instagram. L'ex gieffina ha spiegato nella didascalia che è un termine il cui significato letterale è abbuffata di cibo, indicando episodi in cui vengono assunte grandi quantità di cibo in un tempo breve con la conseguente sensazione di perdere il controllo su cosa e su quanto si sta mangiando. Il Binge Eating rientra tra i Disturbi del Comportamento alimentare più frequenti, ma come ha sottolineato la messinese non se ne parla molto.

Questo tipo di progetto ha raccolto numerosi sostenitori e complimenti all'indirizzo dell'attrice.

Il sostegno di Dayane Mello

Tra coloro che si sono schierati al fianco di Rosalinda Cannavò nel progetto 'Fragola e Panna' vi è stata Dayane Mello. La modella ha deciso di condividere sui social una serie di foto in cui è ritratta insieme alla siciliana con delle didascalie molto dolci all'indirizzo dell'ex coinquilina del Grande Fratello Vip 5.

Dayane ha evidenziato che è stata sempre a conoscenza dei progetti di Rosalinda Cannavò, sottolineando: "Voglio che tu rimanga con questo bellissimo lavoro". Secondo la modella brasiliana, il mondo ha bisogno di attenzione ed amore. Non si è fatta attendere la replica dell'attrice che ha risposto sui social ringraziando la showgirl.

Dayane-Rosalinda: pace fatta

Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, all'interno del Grande Fratello Vip 5, è stato uno dei più chiacchierati ed è stato spesso al centro dell'attenzione. Le due sono state molto amiche dall'inizio e si confidavano su ciò che pensavano, parlando anche delle varie situazioni che avevano fuori dalla casa di Cinecittà. Non si sono fatte mancare anche momenti particolarmente intensi con baci e dichiarazioni d'amore reciproco. Verso la fine del Reality Show ci sono state, però, varie discussioni che hanno fatto vacillare la loro amicizia, specie dopo l'avvicinamento di Cannavò ad Andrea Zenga, suo attuale fidanzato. Con le dediche su Instagram dopo l'inizio di 'Fragola e Panna', sembra che Dayane e Rosalinda abbiano definitivamente chiarito e abbiano fatto pace.