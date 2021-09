Brutte notizie per tutti i fan della soap Brave and Beautiful, che questa estate ha debuttato nel pomeriggio di Canale 5. A soli 40 episodi dalla fine della prima e unica stagione prevista, Mediaset ha scelto di interrompere la messa in onda in prima visione assoluta. Da lunedì pomeriggio, infatti, al posto delle avventure di Cesur e Suhan è ritornato l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Ma cosa ne sarà della soap turca?

I fan dovranno attendere un po' di tempo prima di rivederla in onda.

Mediaset sospende l'appuntamento con Brave and Beautiful in daytime

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questo inizio autunno ha riguardato la soap turca che è sparita dal primo pomeriggio di Canale 5 per lasciare spazio al ritorno del talk show dei sentimenti con protagoniste Gemma Galgani, Tina Cipollari e tronisti vari.

Una decisione che ha destabilizzato i numerosi fan di Brave and Beautiful, i quali si aspettavano di vedere in onda il gran finale entro questa estate o massimo per l'autunno.

E invece non sarà così: la soap oltre ad essere sospesa dal palinsesto autunnale feriale, non è presente neppure in quello del weekend, occupato da diverse produzioni come Amici 21 e Verissimo.

Quando ritorna Brave & Beautiful su Canale 5?

Cosa ne sarà allora delle restanti puntate della soap con Cesur e Suhan? Stando a quanto apprende Blasting News, al momento sono due le ipotesi che si stanno valutando in casa Mediaset.

Di sicuro la soap tornerà in onda nel 2022 ma, al momento, non si conosce ancora con esattezza il periodo in cui verrà riproposta al grande pubblico di Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La prima ipotesi al vaglio è quella di far tornare le vicende di Cesur e Suhan subito dopo la fine degli 80 episodi di Love is in the air, l'altra soap turca lanciata questa estate sulla rete ammiraglia, che proseguirà la sua messa in onda fino alla fine.

Il gran finale della soap con Serkan e Eda sarebbe previsto per gennaio 2022, dopodiché resterà "vuoto" lo slot orario che va dalle 16:50 alle 17:35 circa e ad occuparlo potrebbe essere proprio Brave and Beautiful.

La soap turca ritornerà nel 2022

Tuttavia, Mediaset potrebbe decidere anche di lanciare una nuova soap opera a partire da gennaio/febbraio 2022 in quello slot orario, considerato una vera e propria roccaforte dal punto di vista auditel.

Di conseguenza, i restanti 40 episodi della soap con Cesur slitterebbero alla prossima estate 2022, sempre nella fascia del primo pomeriggio.

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione definitiva, i fan possono stare tranquilli: il finale di Brave & Beautiful sarà regolarmente trasmesso anche su Canale 5.