Cambio di programmazione in arrivo per le soap Beautiful e Una vita, in onda tutti i giorni nel daytime di Canale 5. Le modifiche riguardanti la messa in onda delle due soap riguarderanno la messa in onda di domenica pomeriggio. In queste ore, infatti, i vertici del Biscione hanno deciso di rimettere mano al palinsesto del dì di festa della rete ammiraglia e, a farne le spese, saranno proprio le due soap che lasceranno spazio al debutto di Amici 21, condotto da Maria De Filippi.

Le novità della programmazione domenicale Mediaset

Nel dettaglio, finora, per tutta la stagione autunnale era prevista la messa in onda di Beautiful e di Una Vita anche nella fascia pomeridiana della domenica di Canale 5.

Le due soap, dal 19 settembre, erano in programma dalle ore 14 alle 15:30, dopodiché la linea sarebbe dovuta andare a Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo.

Alla fine, però, in casa Mediaset hanno scelto di modificare la programmazione e così, per permettere alla produzione del programma di Anna Tatangelo di confezionare un buon prodotto dal punto di vista qualitativo, ecco che hanno chiesto a Maria De Filippi di prendere in mano le redini della domenica pomeriggio.

Amici 21 di domenica, sospese Beautiful e Una Vita

Di conseguenza, i prossimi 19 e 26 settembre, alle ore 14 su Canale 5 andranno in onda i primi due appuntamenti di Amici 21.

Il talent show di Maria De Filippi occuperà eccezionalmente la fascia oraria del primo pomeriggio domenicale, per poi ritornare nuovamente al sabato dal 2 ottobre (salvo ulteriori eventuali cambi di palinsesto dettati dagli ascolti).

Quindi, i prossimi 19 e 26 settembre 2021, non ci sarà spazio per la messa in onda di Beautiful e di Una Vita: le due soap saranno sospese dalla domenica pomeriggio, ma manterranno la messa in onda dal lunedì al sabato.

Dal 3 ottobre, invece, con il debutto di Scene da un matrimonio, di domenica pomeriggio torneranno anche gli appuntamenti con la soap americana e con la soap iberica.

La soap opera Una Vita sospesa anche dalla prima serata Mediaset

Al sabato pomeriggio, invece, quando tornerà Amici 21 nella sua tradizionale collocazione, non ci sarà più spazio per l'appuntamento con la soap che vede protagonisti Felipe e Genoveva Salmeron.

Per quanto riguarda il palinsesto di Una Vita di questo autunno 2021, va segnalato che la soap non andrà più in onda neppure in prime time su Rete 4.

Dopo la parentesi estiva, Mediaset ha scelto di sospendere gli appuntamenti serali con la soap spagnola ambientata ad Acacias, la quale non proseguirà il suo percorso nella fascia serale della rete diretta da Sebastiano Lombardi (nonostante i buoni risultati ottenuti nei mesi precedenti).