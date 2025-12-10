Chi sarà il quinto ed ultimo finalista del Grande Fratello 2025? Il televoto in corso, che sarà chiuso all'inizio della puntata del 15 dicembre, decreterà il successo di un concorrente e l'eliminazione di un altro. Sul web sono stati aperti molti sondaggi su questa nomination, e i risultati parziali sono tutti a favore di Omer: su Angolo delle notizie è stato votato dal 55% degli utenti totali, su Forum Free dal 62,37% e su Reality House dal 70%.Attualmente, dunque, Domenico avrebbe pochissime possibilità di accedere alla volata per la conquista del montepremi finale.

I risultati parziali delle votazioni online

I giochi sono quasi fatti: tra pochi giorni verrà eletto il vincitore del Grande Fratello 2025 e sarà uno tra Jonas, Anita, Giulia, Grazia, Omer o Domenico.

Gli ultimi due concorrenti citati, infatti, si stanno sfidando per il quinto ed ultimo posto a disposizione nel cast della puntata del 15 dicembre, e spetta ai fan scegliere chi continuerà la corsa verso il montepremi (che quest'anno è di 110mila euro).

Nell'attesa di conoscere il verdetto di questo televoto decisivo, i fan stanno esprimendo una preferenza tra i due inquilini nei diversi sondaggi che sono stati indetti in rete.

Attorno alle ore 10:30 del 10 dicembre, ad esempio, su Forum Free hanno votato 753 utenti e il 62,42% vorrebbe vedere Omer nel ruolo di finalista (37,58% per Domenico).

Domenico sfavorito sul web

Al momento sono 212 i fan del Grande Fratello che hanno partecipato al sondaggio di Reality House sul televoto di questa settimana: 150 utenti hanno votato per Omer (71%), 62 per Domenico (29%).

Su Angolo delle notizie, invece, il distacco tra i due concorrenti in nomination è più ridotto: il 10 dicembre Omer ha ricevuto il 55% delle preferenze, Domenico il 45%.

Stando a questi risultati provvisori, a diventare finalista all'inizio della puntata del 15/12 dovrebbe essere Omer, tra gli inquilini più amati dal pubblico sin dal suo ingresso nella casa.

Corsa a cinque per vincere il Grande Fratello

Quando sarà svelato l'esito del televoto che vede contrapposti Omer e Domenico, inizierà la corsa dei cinque finalisti verso il montepremi.

Il meccanismo della puntata del 15 dicembre non è ancora stato svelato, ma è molto probabile che ci sarà un tutti contro tutti fino alla proclamazione del vincitore dell'edizione 2025 del Grande Fratello.

Sarebbero da escludere le sfide a due perché i finalisti saranno cinque (quindi un numero dispari), ma sicuramente durante la serata verranno aperti diversi televoti flash per chiedere ai telespettatori chi vorrebbero vedere al primo posto in questa stagione Nip del reality di Canale 5.