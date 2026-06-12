Il successo di Helena Prestes è sotto gli occhi di tutti e negli ultimi giorni sono arrivate ulteriori conferme del fatto che la modella è amatissima dagli utenti social e dal pubblico televisivo. Lo scorso 11 giugno, infatti, l'hashtag che i fan hanno creato per commentare l'ospitata della 35enne a Sarabanda Celebrity è stato in tendenza su X anche durante la partita d'esordio dei Mondiali di calcio, così come le foto e i video dedicati al secondo posto a The 50.

Boom social per l'ospitata su Italia 1

L'11 giugno Helena è stata ospite di Sarabanda Celebrity e i suoi fan le hanno fatto raggiungere l'ennesimo record.

Mentre su Italia 1 andava in onda la quarta puntata del programma condotto da Enrico Papi, su X impazzava l'hashtag "HelenaxSarabanda", ideato proprio per l'occasione.

Queste parole sono state in tendenza in Italia per diverse ore e soprattutto mentre Rai 1 trasmetteva la partita inaugurale dei Mondiali di calco, Messico contro Sudafrica.

Nonostante la concorrenza, dunque, lo storico format musicale ha ottenuto ottimi ascolti e un riscontro social inaspettato.

Il piazzamento di Helena in finale

Per una settimana i fan di Helena si sono chiesti come si è classificata a The 50, se è riuscita a superare Edoardo Tavassi oppure se si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio.

Nelle scorse ore sono state le pagine social del reality a svelare il risultato della sfida che ha portato alla vittoria di Matteo Diamante.

Nonostante le difficoltà con la matematica, la modella di origini brasiliane è arrivata seconda e quindi il trionfo le è sfuggito di un soffio.

L'orgoglio del fandom

Tutti i traguardi che sta raggiungendo Helena non possono che rendere felici le tantissime persone che la seguono e la supportano da più di un anno.

"In tendenza durante i Mondiali, chi come lei?", "Lei è sempre la prima, ovunque va", "Una grandissima concorrente, chapeau", "Tutti uniti per sostenere la nostra queen", "Sempre più in alto", "L'unione fa la forza, in tutto", "Il bene vince sempre", "Sarà anche arrivata seconda a The 50, ma è stata la protagonista assoluta", "Ci sarà un motivo se la vogliono tutti", si legge su X in queste ore.