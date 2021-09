Venerdì 17 settembre è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il secondo appuntamento serale del reality è stato ricco di sorprese e colpi di scena, con l'entrata dei nuovi concorrenti e con le prime vere nomination di questa edizione.

Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di seguire la seconda puntata in diretta, è disponibile la replica in streaming sui canali ufficiali dello show.

Dove vedere online la replica del GF

Nel dettaglio la replica del secondo appuntamento settimanale con il GF Vip è già reperibile online sul sito ufficiale del reality e su Mediaset play.

In particolare sul sito web oltre a trovare le repliche della puntata di venerdì 17, è possibile guardare anche moltissime altre clip riguardanti i momenti più salienti vissuti dai vip all'interno della casa. Su Mediaset Play invece vi sarà un'ampia pagina dedicata al reality e ai concorrenti. Per guardare le repliche del GF Vip, basterà soltanto scaricare l'app multimediale Mediaset Play sui dispositivi mobili e avviarla.

La replica televisiva, invece, andrà in onda in prima serata su La 5, sabato 18 settembre a partire dalle ore 21:10.

Manuel riceve una sorpresa

La seconda diretta serale del GF Vip ha avuto inizio con la diatriba fra Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, colpevole secondo l'ex corteggiatrice di aver pronunciato alcune frasi infelici nel corso dei giorni scorsi.

Subito dopo, Alfonso Signorini ha concesso ampio spazio alla sorpresa dedicata a Manuel Bortuzzo che ha potuto rivedere suo padre.

A seguire, l'attenzione si è focalizzata sulla gelosia manifestata dalla moglie di Alex Belli sui social, infastidita dal comportamento delle inquiline della casa nel confronti del marito.

Successivamente c'è stato l'ingresso nella casa del resto del cast, infatti, sono entrati in casa nell'ordine: Sophie Codegoni, Giucas Casella, Jo Squillo, Mirian Trevisan, Andrea Casalino, Nicola Pisu, Davide Silvestri e Samy Youssef.

Nella seconda parte della puntata sono stati annunciati gli immuni della settimana, votati dai vip in casa e dalle due opinioniste in studio. I concorrenti in questione sono: Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Alex Belli e le sorelle Selassiè.

Fatto ciò, è stato dato inizio alle prime nomination di questa edizione, le quali hanno sancito i primi due nominati di questa settimana: Francesca Cipriani e Tommaso Eletti. Il perdente fra i due non uscirà, ma sarà rimesso in nomination insieme ai nominati della puntata di lunedì 20 settembre.