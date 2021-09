Riprende dopo la pausa estiva l'appuntamento con la Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con inizio fissato alle ore 15:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 settembre, Adelaide farà di tutto per far separare Ludovica e Marcello. Inoltre sarà ritrovato il corpo di Achille Ravasi, mentre Tina tornerà a Milano e, dopo un momento iniziale di felicità, si mostrerà triste.

Tina torna a Milano

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 13 settembre, Vittorio tenterà di dimenticare la delusione amorosa con Marta ed escogiterà varie idee.

Creererà anche la redazione del Paradiso Market, il cui editore sarà Umberto Guarnieri. Intanto Gabriella sarà alle prese con la sua ultima collezione, ma a destare grande curiosità nelle Veneri sarà Roberto Landi, amico di vecchia data del Conti: sarà lui il suo nuovo creativo. Inoltre Gabriella avrà una visita insperata, in quanto Tina farà ritorno a Milano.

Nell'episodio di martedì 14 settembre, la modella Ines farà capire a Conti di essere interessata a lui. L'uomo però non sara ancora pronto a imbastire una nuova relazione con un'altra donna. Nel frattempo Gloria rivelerà ad Armando di sentirsi legata ancora ad Ezio, suo ex marito e padre di Stefania. In tutto questo Adelaide porrà Ludovica davanti ad una scelta.

La contessa le dirà espressamente che se vorrà continuare a essere vicepresidentessa del circolo, non potrà più stare al fianco di Marcello. Tina invece farà una gradita sorpresa ai genitori e sarà un'occasione per tutta la famiglia di riunirsi.

Ludovica invita Marcello all'evento al circolo

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 15 settembre, il ritorno di Tina porterà una situazione di gioia per tutti gli Amato e Agnese la farà conoscere ad Armando.

Intanto la giovane Amato avrà modo di incontrarsi con le sue amiche e per caso finirà negli scatti fatti da Vittorio, che è impegnato nel lancio della nuova collezione. Inoltre Ludovica non ha alcuna intenzione di seguire i consigli di Adelaide e propenderà per farsi accompagnare da Marcello in occasione del prossimo evento al circolo.

Nella puntata di giovedì 16 settembre, Conti con grande felicità comunicherà a Roberto che la foto per cui si è prestata Tina, sarà scelta come immagine di copertina per il numero ufficiale della nuova rivista. Nel frattempo Adelaide proseguirà nell'intento di far desistere alla Brancia e le affiancherà Fiorenza Gramini. In tutto questo Landi vedrà di nascosto Anna Imbriani, la quale sembrerà avere bisogno di aiuto. Tina invece dopo tanti momenti di felicità, si presenterà triste e senza alcuna voglia di raccontare del lavoro e del marito.

Conti è impegnato con il servizio fotografico al circolo

In base agli spoiler di venerdì 17 settembre invece Giuseppe Amato nasconderà alla famiglia di avere un figlio in Germania.

Salvatore nel frattempo vedrà Anna al circolo e resterà sorpreso dalla sua bellezza. Intanto Adelaide vorrà far separare Ludovica da Marcello e a tal fine parlerà con Barbieri. La donna però apprenderà anche la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Ravasi e sarà scioccata. Infine Vittorio sarà alle prese con il servizio fotografico che si terrà al Paradiso.