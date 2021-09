Dopo Can Yaman, Demet Özdemir e Özge Gürel altri due attori turchi hanno conquistato i telespettatori italiani. L'appassionante quanto complicata storia d'amore tra Serkan Bolat e Eda Yıldız in Love is in the Air ha conquistato il pubblico anche per il carisma e la simpatia dei due interpreti. In poco tempo sono state attivate sui social numerose fan page dedicate ai due protagonisti della serie tv. Non solo, i due artisti hanno fatto il pieno di follower su Instagram, con Hande Erçel che è seguita da 24,6 milioni di ammiratori e Kerem Bursin da 9,3 milioni di fan.

Oltre che nella fiction i due attori fanno coppia fissa anche nella vita, come confermato dal trentaquattrenne di Istanbul nell'intervista concessa a Verissimo e che andrà in onda nel corso della puntata del 25 settembre del talk show condotto da Silvia Toffanin. "La scintilla è nata sul set dopo un po'" - ha affermato l'artista che interpreta il ruolo del brillante manager Serkan Bolat.

A Verissimo l'attore che interpreta Serkan Bolat

Sulla scia dei successi di Daydreamer, Bitter Sweet e Brave and Beautiful, un'altra serie tv turca ha conquistato i consensi del pubblico italiano. In onda da giugno 2021 Love is in the air ha fatto segnare subito significativi dati d'ascolto. Una trama avvincente interpretata da attori che sono entrati subito nel cuore dei telespettatori.

Kerem Bürsin e Hande Erçel fanno coppia sia nella vita che nella fiction, dove interpretano Serkan Bolat ed Eda Yıldız. Il 34enne di Istanbul ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin, che andrà in onda durante la puntata di Verissimo di sabato 25 settembre.

Bürsin ha raccontato alcuni aneddoti legati alla storia d'amore con la collega.

"All’inizio eravamo amici e rispettavamo il nostro lavoro sul set" - ha spiegato l'artista sottolineando che la passione è nata stando al fianco di Hande Erçel ogni giorno. "A un certo punto è diventato difficile vederla solo come un’amica: è bellissima ed è una persona eccezionale".

'Hande è una persona eccezionale, a un certo punto è stato difficile vederla solo come un'amica'

Kerem Bürsin ha raccontato di aver viaggiato molto con la famiglia sin da ragazzino per questioni di lavoro. "Non ho mai vissuto in Turchia se non per le vacanze estive" - ha precisato prima di parlare del suo percorso professionale. "Ho fatto il liceo in Texas dove ho iniziato a studiare per diventare attore" - ha aggiunto l'artista che interpreta Serkan Bolat in Love is in the air, sottolineando di aver svolto molteplici lavori prima di conquistare la ribalta.

"Ho fatto diverse cose tra cui il driver per attori famosi, li portavo in giro per i casting, era molto divertente. Prima ho anche fatto il personal trainer e pulivo i bagni in palestra".

Il trentaquattrenne ha chiuso l'intervista rilasciata a Verissimo con una riflessione sulla delicata questione della parità di genere. "Le donne non dovrebbero preoccuparsi di andare in giro la sera, di prendere i mezzi pubblici e di come sono vestite. Viviamo tutti nello stesso mondo, ma gli uomini non hanno queste preoccupazioni. Come attore e come persona che può avere un’influenza sull’opinione pubblica, è importante che io spieghi queste cose, non alle donne che ovviamente vivono direttamente queste situazioni, ma agli altri uomini".