Mariella sentirà nostalgia di Guido, nonostante la presenza di Mimmo nella sua vita, nelle puntate di Un posto al sole in onda mercoledì 5 e giovedì 6 marzo.

Le anticipazioni rivelano che Fusco riceverà un avviso di garanzia, evento che lo porterà a perdere il controllo. Nel frattempo, Rossella e Nunzio progetteranno il loro futuro insieme. Gagliotti temerà per la sua azienda, ma Michele continuerà con le sue inchieste, nonostante le intimidazioni.

Bice spingerà Mariella a voltare pagina

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Mimmo si farà strada nella vita di Mariella e Lollo.

La nuova relazione della signora Altieri non lascerà affatto indifferente Guido, soprattutto dopo aver sorpreso Mimmo con sua moglie e suo figlio. Il vigile si renderà conto che anche Mariella ha deciso di voltare pagina e adesso Mimmo ha uno stretto legame sia con lei che con il piccolo Lollo. La consapevolezza di tutto questo porterà Guido a tornare sui suoi passi? Le trame non si esprimono in merito, ma saranno giorni di riflessione anche per Mariella. Nonostante le cose tra lei e Mimmo andranno a gonfie vele, la donna non potrà dimenticare Guido. In Mariella si farà ancora una volta spazio la nostalgia per la vita trascorsa con suo marito, e questo potrebbe rimettere tutto in discussione.

Bice capirà subito che l'entusiasmo di Mariella per la nuova relazione con Mimmo potrebbe vacillare e correrà subito ai ripari. La convincerà a restare sulla sua posizione e non lasciarsi coinvolgere dall'idea di un passato che non tornerà.

Fusco e Gagliotti con le spalle al muro

Nelle puntate di Un posto al sole di mercoledì 5 e giovedì 6 marzo, ci sarà ampio spazio anche per Rossella, che si preparerà a un nuovo inizio con Nunzio.

Tuttavia, la serenità dei due ragazzi rischierà di essere rovinata da Fusco, che riceverà un avviso di garanzia. Per il medico sarà un duro colpo scoprire di essere indagato e questo lo porterà fuori controllo. Nel frattempo, Gennaro inizierà a temere di finire in rovina a causa delle gravi accuse di Michele. Dalla sua parte avrà Roberto, che gli darà tutto il suo sostegno.

Saviani, invece, non si lascerà fermare dalle intimidazioni e sarà deciso ad andare avanti con le sue inchieste.

C'è ancora speranza per Guido e Mariella

Guido e Mariella torneranno insieme? Tutto farebbe pensare a un lieto fine per i due coniugi, nonostante entrambi siano impegnati. Mariella non ha mai nascosto i suoi sentimenti per Guido e ha iniziato una relazione con Mimmo da poco. Il nuovo arrivato nella vita di Mariella ha saputo toccare i tasti giusti e ha tutte le carte in regola per essere l'uomo ideale, ma la donna è ancora innamorata di suo marito e la nostalgia si fa sentire. Guido, invece, sembrava molto felice con Claudia, ma quando ha visto per la prima volta Mariella con Mimmo ha trascorso una pessima serata, lasciando trasparire un bel po' di gelosia.

L'uomo è partito ugualmente con Claudia per la sua tournée, ma il suo ritorno a Napoli non è stato entusiasmante. Guido ha spiegato a Silvia di essersi sentito un pesce fuor d’acqua nel suo viaggio con Claudia. L'uomo tornerà sui suoi passi e chiederà a Mariella di perdonarlo? Se questo dovesse accadere, la donna certamente non chiuderà le porte a Guido.