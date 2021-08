Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 16 a domenica 22 agosto, Bellita proverà in ogni modo a far desistere il marito dal partire in America. Inoltre Genoveva lascerà il carcere grazie all'avvocato Velasco, mentre Felipe le farà leggere la lettera di Santiago e le annuncerà di volerla lasciare.

Genoveva sceglie Velasco come suo avvocato

Nelle puntate "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 16 al 22 agosto, Felipe si convincerà di assumere la difesa di Genoveva, ma quando scoprirà che lei ha scelto Velasco come suo legale andrà su tutte le furie e sospetterà di lei.

Alvarez-Hermoso successivamente riceverà una lettera inviata da Cuba, firmata da Santiago. Intanto Josè Miguel riceverà una proposta di lavoro da Edgar Golden, consistente nel fatto di andare ad Hollywood per girare un film. L'uomo sarà felice, ma temerà la reazione della moglie.

Nel frattempo Felicia sarà alla ricerca di una casa per Camino e Ildefonso e a tal fine di trovarla si rivolgerà a Liberto. Marcos invece noterà un comportamento ostile nei suoi confronti da parte di Felicia e chiederà informazioni sul suo conto a Susana. In tutto questo Armando proporrà a Ramon di prendere parte a un incontro politico, mentre Casilda e Marcelina sarà in ansia per Cesareo e proveranno a farlo stare meglio, ma Jacinto distruggerà tutto.

Armando propone a Ramon di aderire al Partito Liberale

Secondo le anticipazioni televisive fino al 22 agosto, Felicia apprenderà con stupore che Marcos ha chiesto notizie su di lei. Intanto Josè racconterà a Bellita della proposta ricevuta dall'America. La moglie in cuor suo vorrà restare in città accanto a Cinta, ma non se la sentirà di porre fine alla felicità del marito.

Inoltre Armando avanzerà a Ramon la richiesta di aderire al Partito Liberale.

Nel frattempo Rosina e Liberto dovranno far fronte a un guasto alle tubature e andranno nella pensione di Servante.

A Felipe invece saranno recapitate due lettere di Santiago e Genoveva. Quest'ultima in carcere si incontrerà con un misterioso investigatore.

In tutto questo Laura si prenderà cura di Felipe e l'uomo si troverà a disagio, mentre Bellita proverà in ogni modo a dissuadere Josè dai pericoli che potrà trovare in California, ma ogni tentativo si rivelerà vano.

Felicia prova a ricucire il rapporto con Marcos

In base agli spoiler della prossima settimana, Jacinto tenterà di farsi perdonare da Marcelina, ma peggiorerà la situazione. Intanto Genoveva scoprirà tutti i segreti riguardanti Laura e la costringerà a stare dalla sua parte. Successivamente l'avvocato della Salmeron le dirà che presto sarà liberata. Inoltre Felicia cercherà di scusarsi con Marcos, ma l'uomo sarà sfuggente nei suoi confronti, mentre Ramon annuncerà a Carmen e Antonito che è sua intenzione entrare in politica.

Nel frattempo Fabiana intuirà che è Servante l'autore dei problemi idraulici di Liberto e Rosina. In tutto questo la Salmeron sarà rimessa in libertà e sarà contenta di tornare a casa, ma non tarderanno a esserci i litigi. Felipe le farà leggere la missiva di Santiago e le annuncerà di volerla lasciare. La donna sverrà per terra e sbatterà la testa contro un mobile. Infine sarà portata in ospedale, ma le sue condizioni e quelle del bambino non saranno preoccupanti.