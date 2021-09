Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative agli episodi che saranno trasmessi dal 4 all'8 ottobre svelano nuovi colpi di scena. In particolar modo sarà dato spazio alle vicende tormentate della famiglia Sartori. Difatti si tornerà a parlare del triangolo amoroso formato da Viviana, Filippo e Serena.

La giovane Cirillo, vedendo il marito distante e piuttosto preso dalla skipper, deciderà di fare un altro tentativo per recuperare il rapporto con lui. Dunque, Serena ricreerà i momenti e le circostanze in cui lei e Filippo si sono innamorati. In questo modo spera di fargli rivivere almeno minimamente le stesse emozioni.

Grazie all'impegno e alla costanza della giovane, i due riusciranno finalmente ad avvicinarsi. Il ritorno a Napoli di Viviana potrebbe però nuovamente mescolare le carte in tavola. Tuttavia Filippo sarà sincero con lei, e le racconterà dei momenti di vicinanza vissuti con la moglie.

Upas, spoiler 4-8 ottobre: Serena prova un approccio diverso

Nelle attuali puntate di Upas la situazione fra Filippo e Serena è peggiorata inesorabilmente. La giovane Cirillo ha sofferto molto, non solo a causa della freddezza del marito, ma soprattutto nel vedere la complicità che ha instaurato con Viviana. Infastidita dai continui messaggi che i due si cambiano, Serena è arrivata persino a dire al marito di sentirsi libero di fare le sue scelte.

Filippo ha deciso di restare, ma prevalentemente per il bene di Irene. Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate, Serena capirà di dover cambiare tecnica di approccio con il marito. Pertanto cercherà di mostrarsi a lui in modo più spensierato.

Upas, anticipazioni fino all'8 ottobre: Serena ricrea i momenti in cui si sono innamorati

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas svelano che Serena sperimenterà un nuovo modo per stimolare la memoria del marito. Difatti la giovane ricreerà i momenti e l'atmosfera in cui si sono innamorati. Sta di fatto che, grazie alla sua determinazione, riuscirà nell'intento di riavvicinarsi al marito, nonostante il giovane non abbia ancora recuperato la memoria.

Upas, puntate all'8/10: torna Viviana ma Filippo la allontana

Gli spoiler degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 4 all'8 ottobre preannunciano che Viviana farà ritorno a Napoli proprio nel momento in cui le cose fra Filippo e Serena sembreranno andare meglio. Tuttavia Sartori sarà chiaro con lei, e le piegherà di essersi riavvicinato a sua moglie. Non si sa se questo allontanamento da Viviana sia definitivo e decreti finalmente la fine di questa storia.