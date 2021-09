In Beautiful, tra qualche settimana, la story line legata alle nozze tra Ridge e Shauna arriverà a una conclusione. Sarà Ridge, grazie a Katie, il primo a scoprire di essere stato ingannato. A questo punto, lo stilista annullerà la cerimonia di rinnovo dei voti nuziali. Quinn e Shauna, ormai smascherate, dovranno affrontare anche l'ira di Eric che le caccerà di casa, mentre Ridge tornerà finalmente da Brooke.

Shauna e Quinn organizzano le nuove nozze con Ridge

Le trame di Beautiful si faranno ancora più avvincenti nel momento in cui Ridge scoprirà di essere stato ingannato da Quinn e Shauna.

Come noto, le due amiche avranno fatto di tutto pur di separare lo stilista da Brooke, ma qualcosa nel loro piano andrà storto. Premesso che le nozze celebrate a Las Vegas non saranno valide, Shauna e Quinn saranno riuscite a convincere Ridge a rinnovare i voti nuziali in una cerimonia che si terrà a Villa Forrester. Nonostante Eric non sia d'accordo su questa unione, acconsentirà che la cerimonia si svolga in casa sua. Tutto sarà pronto, ma un imprevisto scombinerà tutti i piani.

Katie scopre l'inganno di Shauna e Quinn e avverte Ridge

Shauna e Quinn continueranno a parlare di come siano riuscite con mille sotterfugi a far credere a Ridge di essersi sposato con Fulton nella notte folle di Las Vegas.

La loro conversazione verrà ascoltata per caso da Katie, la quale capirà immediatamente che le due hanno tramato alle spalle di Ridge e Brooke per dividerli. La minore delle Logan quindi, non perderà tempo e racconterà tutto a Ridge. Quest'ultimo, già titubante se rinnovare o meno i voti con Shauna, scoprirà il raggiro e non vedrà l'ora di ricongiungersi con Brooke, l'unica donna che abbia mai amato.

Quinn e Shauna smascherate, Eric le caccia dalla Villa

In Beautiful, dopo la scoperta dell'inganno, le nozze tra Shauna e Ridge verranno annullate. Mentre lo stilista potrà ricongiungersi con Brooke, Quinn e Shauna dovranno fare i conti con la furia di Eric. Il padre di Ridge, una volta venuto a conoscenza di tutte le macchinazioni messe in atto dalla moglie e dalla sua amica, deciderà di cacciarle dalla Villa.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, Eric in seguito, riaccoglierà Shauna ma non Quinn. Il loro matrimonio sembrerà essere arrivato al capolinea, visto che il patriarca dei Forrester non avrà intenzione di perdonarla.

Si concluderà così quindi la story line che ha visto protagonisti in questi ultimi mesi Shauna, Ridge e Brooke. Si apriranno invece nuovi scenari riguardo a Quinn. Riuscirà la madre di Wyatt a salvare il suo matrimonio? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.