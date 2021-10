La prima coppia ufficiale di Amici 21 è formata da Alberto La Malfa e Serena Carella. Il primo è un cantante voluto da Anna Pettinelli, mentre la seconda è una ballerina scelta da Raimondo Todaro. In questi giorni Albe ha dichiarato a Serena i sentimenti che prova per lei.

Albe, durante il daytime di Amici 21 del 27 ottobre, ha aperto il suo cuore a Serena: "Oltre alla musica, qua (all'interno del talent-show di Canale 5, ndr) non c'era nulla che mi faceva stare bene. Per stare bene ascoltavo la musica, adesso è la stessa cosa con te. Mi dai serenità - ha proseguito - mi piace averti vicino".

Parole, queste, che la ballerina ha apprezzato, infatti subito dopo ha baciato il cantante.

La Malfa non ha nascosto nemmeno la gelosia che prova nei confronti della sua nuova fiamma, la quale si è divertita a stuzzicarlo. Serena deve presentare una coreografia in coppia con il ballerino Mattia, al termine della quale i due dovranno scambiarsi un bacio scenico. Questa cosa però non ha lasciato indifferente il cantante Albe, il quale si è mostrato quasi infastidito dalla situazione.

La reazione della presunta ex fidanzata di Albe al video del bacio

Il 24 ottobre, durante la sesta puntata del pomeridiano di Amici 21, Maria De Filippi ha mandato in onda il filmato del bacio fra Albe e Serena.

Subito dopo è arrivata la reazione sui social della presunta ex fidanzata del cantante, la quale già in precedenza aveva postato qualcosa per poi rimuoverlo.

La ragazza - che si chiama Giulia - ha affermato che Alberto l'ha lasciata solo quattro giorni prima che uscissero le anticipazioni della puntata con una motivazione per lei poco chiara.

La giovane ha detto che l'allievo di Pettinelli ha interrotto la loro storia d'amore, chiarendo che attualmente la musica occupa tutta la sua vita e che, per questo motivo, preferisce dedicarsi esclusivamente ad essa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Albe dopo il bacio con Serena sparisce dai social

I fan di Albe hanno notato che il suo account su Instagram appare al momento disattivato. Dopo il post della presunta ex fidanzata, il clamore sul web intorno a questa vicenda è cresciuto di giorno in giorno, e probabilmente ciò ha spinto il cantante ad abbandonare i social. Finora non è arrivata alcuna dichiarazione da parte del concorrente di Amici 21.

Ricordiamo che gli allievi del talent-show di Maria De Filippi per regolamento possono usare gli smartphone per mezz'ora. In questo lasso di tempo possono dunque decidere se collegarsi ai social, oppure se telefonare a parenti e amici. In alcuni casi è capitato che, in seguito al mancato rispetto di questa regola, alcuni concorrenti siano incappati in provvedimenti disciplinari.