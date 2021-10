Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dall'11 al 15 ottobre svelano nuovi colpi di scena. In particolar modo, si tornerà a parlare del triangolo sentimentale formato da Clara, Alberto e Patrizio. La giovane Curcio si troverà in una situazione piuttosto particolare, divisa fra il suo attuale fidanzato ed il padre di suo figlio. Difatti, la ragazza faticherà non poco a gestire le pressioni da parte di Alberto riguardo al battesimo di Federico.

Come se non bastasse, si intrometterà anche Patrizio nelle discussioni fra i due genitori. Lo chef di Caffè Vulcano crederà di fare una cosa positiva intervenendo a difesa della sua compagna, ma si scaglierà duramente contro Palladini. Clara non apprezzerà per niente il gesto del suo fidanzato, anzi, questo comportamento la farà piuttosto infuriare. A questo punto, la madre del piccolo Federico inizierà a nutrire dei dubbi riguardo alla sua relazione con Patrizio.

Upas, anticipazioni al 15 ottobre: Alberto vuole organizzare il battesimo

Gli spoiler dei prossimi episodi di Upas preannunciano che Alberto chiederà a Clara di organizzare il battesimo di loro figlio. Roberto Ferri proporrà ai due di tenere il ricevimento presso il Belvedere di Palazzo Palladini.

Alberto è consapevole che si tratta di un'offerta vantaggiosa in quanto celebrare l'evento in un'altra location avrebbe dei costi molto più alti. Tuttavia, l'avvocato è disposto ad indebitarsi, pur di non cedere alla proposta avanzata dal suo acerrimo nemico.

Upas, spoiler 11-15 ottobre: Patrizio si scaglia contro Alberto

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che saranno trasmesse dall' 11 al 15 ottobre, svelano che Patrizio si intrometterà nelle discussioni fra Clara ed Alberto per il battesimo di Federico.

Il ragazzo crederà di agire a fin di bene parlando in difesa della sua fidanzata. Tuttavia si lascerà prenderà dalla rabbia, ed avrà una reazione alquanto eccessiva nei confronti di Alberto. Clara non gradirà affatto l'intervento del suo attuale compagno, ritenendo che il ragazzo dovesse rimanere estraneo alle discussioni fra lei ed il padre del bambino.

A questo punto, la giovane inizierà a mettere in discussione la sua relazione con Patrizio, notandone l'eccessiva immaturità.

Upas, puntate al 15 ottobre: Patrizio sorprende Clara

Nei prossimi episodi di Upas, Clara cercherà di trovare una soluzione per il battesimo che vada bene per tutti. Pertanto, chiederà a Giulia di organizzare il ricevimento alla Terrazza. In questo modo i costi sarebbero contenuti, e non ci sarà bisogno di accettare la proposta di Ferri. Al contempo, Patrizio capirà i suoi errori e sorprenderà la sua compagna, dando prova di grande maturità.