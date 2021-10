Nella puntata di Beautiful che andrà in onda l'8 ottobre su Canale 5, Liam sarà geloso e mostrerà una crescente preoccupazione per la nuova storia d'amore che sta nascendo tra l'ex moglie Steffy e il suo medico, il dottor Finn. Il giovane Spencer, infatti, crede che la frequentazione tra i due sia sbagliata sotto tutti i punti di vista.

Da un lato desidererebbe che la ex moglie si dedicasse esclusivamente alla sua riabilitazione dopo il brutto incidente subito, dall'altro vorrebbe che il medico si occupasse solamente della sua paziente e della sua salute, non del suo "cuore".

L'attrazione fra Steffy e il dottor Finn porterà Liam a essere particolarmente agitato e a trascurare la sua famiglia. Avrà come unico pensiero la loro relazione e arriverà al punto di non riuscire più a trattenere la sua ansia, così deciderà di affrontare Steffy ed esporle tutti i suoi dubbi.

Non c'è pace per Liam

Se si considera tutto il periodo burrascoso appena trascorso, Liam dovrebbe desiderare di trascorrere momenti di pace e serenità con la sua famiglia ritrovata. Ha accanto la moglie Hope e i suoi figli Beth e Douglas.

La sua vita non potrebbe essere più perfetta, eppure l'uomo non riesce a godersi nulla perché un unico pensiero condiziona le sue azioni e le sue giornate: non si dà pace per la ex moglie Steffy.

Infatti è seriamente preoccupato per lei e vorrebbe vederla guarire e migliorare nella riabilitazione post incidente. È convinto che la donna non possa farlo pienamente se perde tempo fra le braccia del dottor Finn, ritenendo inoltre che il medico non stia avendo un comportamento etico e che non può curare la giovane donna in modo obiettivo se il suo impegno è rivolto al corteggiamento.

Così Liam trascorre le sue giornate pensando e ripensando a Steffy, finché a un certo punto non riesce più a contenere la sua ansia e preoccupazione, decidendo di affrontare l'ex moglie.

Consigli e decisioni

Dopo essersi confrontato anche con Ridge e Thomas, che lo accusano in parte di essere geloso della ex moglie e ritengono che lui provi ancora dei sentimenti per lei, Liam si sente sempre più convinto di dover parlare con la donna.

Crede che i suoi sentimenti siano puri e sinceri e che la sua è solo preoccupazione per le condizioni della ex moglie, non un ritorno di fiamma. Non si tratterebbe di gelosia, ma semplicemente di preoccupazione per le condizioni della giovane donna.

Determinato al confronto, Liam in fretta e furia decide di raggiungere Steffy. Appena arrivato però Liam si rende conto che la giovane donna sta ancora dormendo. Il confronto sarà rimandato?