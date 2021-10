Resta alta l'attenzione su Giulia Stabile: la magnetica ballerina vincitrice di Amici 20 è amatissima dal pubblico di tutte le età. Non solo la sua arte ha fatto breccia nel cuore del pubblico ma anche la sua personalità, pura e genuina che riesce a conquistare tutti coloro che vengono a contatto con lei. Nelle ultime ore stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciate da un ex compagno di Scuola della danzatrice, Riccardo Eustor, il quale per confermare di essere stato in classe con Giulia ha postato su TikTok una foto di gruppo in cui è messa in evidenza Stabile.

Le parole del ragazzo altro non fanno che confermare come difficile sia stato per Giulia il percorso scolastico per via degli attacchi dei bulli che ha dovuto subire.

Giulia esempio positivo per i coetanei

Seguita e benvoluta da tutti i fan, Giulia ha affrontato all'interno della scuola di Amici un percorso di crescita artistica e personale. Non solo è diventata una ballerina ancora più preparata, ma oltre a trovare il suo primo amore che la lega tutt'ora a Sangiovanni, Stabile ha affrontato i fantasmi del suo passato. In particolare, la danzatrice ha raccontato di essere stata vittima dei bulli durante gli anni della scuola, soprattutto alle medie. La coreografia sulle note di Primavera ha raccontato in danza le cattiverie gratuite che per fortuna per Giulia sono acqua passata ma che purtroppo sono una piaga per molti giovani, tanto che la vincitrice di Amici 20 ha cercato in qualche modo di farsi portavoce di un messaggio positivo legato all'accettazione personale.

E se Giulia non ha mai fatto mistero delle sue difficoltà, un suo ex compagno ha deciso di prendere la parola sui social per raccontare, chiaramente dal suo punto di vista, come la ballerina ha vissuto gli anni scolastici. Giulia non ha fino ad ora né smentito né confermato le parole del ragazzo, che comunque risultano ampiamente in linea con ciò che Giulia ha sempre dichiarato.

Il video postato da TikTok, comunque, fa molto riflettere su quanto duri possano essere alcuni atteggiamenti: la diciannovenne ha avuto una grande forza d'animo tale che l'ha portata oggi ad essere un simbolo per i suoi coetanei.

'Tutti gli remavano contro', le rivelazioni su Giulia

"Non è mai venuta ad un mio compleanno perché si allenava sempre e ora posso dire che nonostante tante rinunce, è finalmente felice", ha detto sui social l'ex compagno di Giulia, precisando di aver parlato poco con lei perché non andavano d'accordo.

"Prima tutti gli remavano contro perché nessuno credeva in lei", ha poi continuato il ragazzo dichiarando che le parole dette dalla danzatrice non sono mai state eccessive. Stabile stava male perché alle medie tutti la prendevano sempre in giro facendola soffrire non poco.

"Non fatemi arrabbiare dicendo che la sua risata è finta", ha poi detto l'ex compagno riferendosi al fatto che alcuni hanno messo in dubbio la veridicità dell'atteggiamento di Giulia. Quest'ultima, a detta del giovane, avrebbe usato la sua risata per superare i momenti difficili ed ad oggi, in barba ai bulli, la danzatrice di certo ha conquistato tutti. Con l'amore di Sangiovanni e l'affetto del pubblico, unitamente alla sua carriera sempre in ascesa, Stabile di certo è la dimostrazione che le offese dei bulli devono essere contraste parlandone.