È guerra al Grande Fratello Vip 6 tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nelle ultime puntate serali del reality show Mediaset, le due opinioniste di questa edizione se ne sono dette di tutti i colori, dopo che la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato sui social un selfie che la ritraeva al fianco di Giancarlo Magalli. È noto, infatti, che tra Magalli e Volpe non corre affatto buon sangue e che i due siano rimasti in pessimi rapporti dopo l'esperienza ai Fatti vostri. In queste ore, però, Magalli è tornato a punzecchiare la sua ex partener televisiva, lanciando l'ennesima frecciatina.

Si accende lo scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al GF Vip 6

Nel dettaglio, il selfie di Giancarlo Magalli e Sonia Bruganelli ha acceso gli animi all'interno dello studio del GF Vip 6 e la Volpe non ha perso occasione per ribadire alla sua collega, che aveva fatto un'uscita a dir poco sgradevole nei suoi confronti.

Sta di fatto che questa situazione ha contribuito a rendere il clima tra le due opinioniste di questa sesta edizione del reality show Mediaset, tutt'altro che idilliaco.

Ad alimentare maggiormente questa rivalità televisiva, ci ha pensato nuovamente anche Giancarlo Magalli.

La nuova frecciatina di Magalli contro Adriana Volpe al GF Vip

In una recente intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il conduttore Rai ha lanciato l'ennesima frecciatina nei confronti di Adriana Volpe.

Magalli ha parlato delle due opinioniste di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, ammettendo di essere un estimatore della moglie di Bonolis.

"Sonia la trovo molto brava", ha ammesso Magalli aggiungendo poi che nel momento in cui ha scoperto che ci sarebbe stata Adriana Volpe al suo fianco come opinionista, non l'ha presa proprio benissimo.

'Tende a fare la buonista', sentenzia Magalli contro la Volpe

"Un po' ho tremato. Adriana tende a smorzare le situazioni e a fare la buonista, mentre Sonia dice quello che pensa anche con una certa veemenza per cui è normale che si scontrino", ha ammesso l'ex padrone di casa dei Fatti Vostri su Rai 2.

Insomma, ancora una volta, Magalli ha tacciato la Volpe di essere fin troppo "buonista" e c'è da scommettere che Adriana non la prenderà affatto bene, dato che in diverse occasioni al GF Vip, ha ammesso di essere senza filtri e di dire tutto quello che pensa, senza alcun tipo di esitazione.

"Chi le ha scelte sapeva che sarebbe nata un'aspra rivalità tra loro", ha proseguito ancora Magalli ritenendo che non diventeranno mai migliori amiche. Ci sarà la replica di Adriana? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.