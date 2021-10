Soleil Sorge continua ad essere al centro della scena al Grande Fratello Vip 6. L'ex protagonista di Uomini e donne di Maria De Filippi, in queste settimane ha tenuto banco nel reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, con le dinamiche, gli scontri e le liti che ha saputo creare in casa con gli altri concorrenti. In queste ore, però, sono emersi dei retroscena social sulla Sorge che, a quanto pare, starebbe dando fastidio ai "piani alti".

Il retroscena su Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, a riportare questi retroscena sul conto di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6 è stato il profilo Twitter "Agent Beast", che nel corso di questa e delle passate edizioni del reality show Mediaset, ha sempre fornito delle anticipazioni e indiscrezioni esclusive sui vari protagonisti in gara.

Questa volta, al centro dell'attenzione, è finita proprio l'ex protagonista di Uomini e donne che a quanto pare, nel corso delle prossime settimane potrebbe ritrovarsi ad affrontare anche il suo ex fidanzato Luca Onestini, conosciuto proprio nel corso dell'esperienza vissuta nel programma di Maria De Filippi.

'A qualcuno non piace ed ha sguinzagliato i cani, scrive il Agent Beast su Soleil Sorge al GF Vip

Il profilo social che diffonde la notizia su Soleil Sorge fa sapere che l'ex volto di punta di Uomini e donne, starebbe dando fastidio ai piani alti.

"A qualcuno non piace che abbia monopolizzato al GF Vip e ha sguinzagliato i suoi cani: le varie uscite social contro di lei non sono casuali", scrive il profilo Agent Beast su Twitter.

In effetti, nel corso delle ultime giornate, Soleil si è ritrovata al centro della bufera mediatica dopo che Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi che fu al centro dell'attenzione per il caso di una finta aggressione omofoba, ha puntato il dito contro l'attuale concorrente del GF Vip, accusandola di essere responsabile con lui di quella messa in scena.

Luca Onestini potrebbe ritrovarsi al GF Vip con la sua ex Soleil Sorge

Secondo Iconize, infatti, Soleil gli avrebbe dato dei consigli su come comportarsi in televisione per cercare di fronteggiare questa situazione al meglio, ed evitare che venisse "sgamato", dato che quella aggressione omofoba da lui raccontata, non era mai avvenuta.

Ma non è finita qui, perché sempre secondo il profilo Twitter che fornisce questi retroscena sul conto di Soleil Sorge, molto presto la ragazza potrebbe ritrovarsi ad avere un "faccia a faccia" col suo ex fidanzato Luca Onestini, conosciuto ai tempi di Uomini e donne.

"Trattative in corso per Onestini ma chiede tanti soldi, come riserva Marco Cartasegna", scrive il profilo Twitter.